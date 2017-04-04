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Виктор Бабарикин: «Если музыкант скажет, что он – маститый, значит, остановился уже»

04 апреля 2017 19:13
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Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Надо отметить, что этот год – 15-летия Президентского оркестра. Вы начинали, в общем-то, как выпускник, и весь оркестр, в основном, состоял из выпускников.

Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь:
Да.

Сейчас уже все такие маститые музыканты, как Вы считаете?   

Виктор Бабарикин:
Нет. Что значит – маститый музыкант? Музыкант – он всегда учится. Если музыкант скажет, что он – маститый, значит, он остановился уже.

Поэтому в музыке всегда важно развитие.

Вообще, музыка – она же развивается, то есть, во времени, понимаете? И нельзя сказать, что вот уже я там стал маститый, всё умею. Нет, конечно.

Ну, взрослый. Нельзя не отметить, без ложной скромности, что Вы стали как-то более солидны, как дирижёр.

Виктор Бабарикин:
Что Вы имеете в виду? Конечно же, опыт приходит со временем. И, конечно, сейчас уже, наверное, многие вещи – по-другому на всё смотришь.

Полностью интервью смотрите здесь

# Культура # Музыка # Виктор Бабарикин

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