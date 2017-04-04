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«Гэта кнігі, якія сцвярджаюць гонар за краіну на сусветным узроўні». Достижения Беларуси будут описаны в многотомном издании

04 апреля 2017 07:41
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Новости Беларуси. «Республика Беларусь: достижения последних 25 лет». Работа над многотомным изданием с таким названием началась в год 500-летия белорусского книгопечатания. Проект воплотит в себе самые яркие достижения нашей страны за время суверенитета.

Всего же к празднованию юбилейной даты приурочено около 70 различных мероприятий – это выставки, конференции, круглые столы и масштабные издательские проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
У гэтым годзе звыш за 2 мільёны рублёў дзяржава выдаткавала на падтрымку нацыянальнага кнігавыдання. Безумоўна, гэта важнейшыя праекты ў галіне энцаклыпідычнага кнігавыдання, у галіне мастацкай літаратуры, гэта кнігі, якія сцвярджаюць гонар за краіну на сусветным узроўні.

К слову, достижения нашей страны в книгопечатании увидят и зарубежные ценители. Масштабные выставки пройдут в России, Сербии, Чехии, Польше и Китае.

# Культура # Книги # Лилия Ананич

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