«Гэта кнігі, якія сцвярджаюць гонар за краіну на сусветным узроўні». Достижения Беларуси будут описаны в многотомном издании

Новости Беларуси. «Республика Беларусь: достижения последних 25 лет». Работа над многотомным изданием с таким названием началась в год 500-летия белорусского книгопечатания. Проект воплотит в себе самые яркие достижения нашей страны за время суверенитета.

Всего же к празднованию юбилейной даты приурочено около 70 различных мероприятий – это выставки, конференции, круглые столы и масштабные издательские проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

У гэтым годзе звыш за 2 мільёны рублёў дзяржава выдаткавала на падтрымку нацыянальнага кнігавыдання. Безумоўна, гэта важнейшыя праекты ў галіне энцаклыпідычнага кнігавыдання, у галіне мастацкай літаратуры, гэта кнігі, якія сцвярджаюць гонар за краіну на сусветным узроўні.

К слову, достижения нашей страны в книгопечатании увидят и зарубежные ценители. Масштабные выставки пройдут в России, Сербии, Чехии, Польше и Китае.