Бабарикин о дирижировании зубочисткой: «Я тоже делал такие эксперименты»

Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы рассказали, что Гергиев зачем-то дирижировал зубочисткой. Чтобы привлечь внимание или что?

Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь:

Мне сказали, что да. Насколько это, действительно, так, источник я проверить не могу, но это мой хороший товарищ мне рассказал, пианист. Говорит: «Представляешь, он взял зубочистку, потому что большая палочка – и музыканты расслабляются, как бы. А так они сконцентрированы все, смотрят. Потому что маленькая палочка и все – что там показывают?» иногда я тоже, кстати, пробовал такие эксперименты у себя делать – да, работает.