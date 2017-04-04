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Бабарикин о дирижировании зубочисткой: «Я тоже делал такие эксперименты»

04 апреля 2017 19:15
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Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы рассказали, что Гергиев зачем-то дирижировал зубочисткой. Чтобы привлечь внимание или что?

Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь:
Мне сказали, что да. Насколько это, действительно, так, источник я проверить не могу, но это мой хороший товарищ мне рассказал, пианист. Говорит: «Представляешь, он взял зубочистку, потому что большая палочка – и музыканты расслабляются, как бы. А так они сконцентрированы все, смотрят. Потому что маленькая палочка и все – что там показывают?» иногда я тоже, кстати, пробовал такие эксперименты у себя делать – да, работает.    

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# Культура # Музыка # Виктор Бабарикин

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