Новости по тегу #Михаил Стреха

На время поста из рациона исключаются мясо, рыба и молочные продукты. При этом главный смысл воздержания – в духовной подготовке к празднику: усиленной молитве и работе над собой.
«Я могу сказать проповедь в храме, там будут стоять 300 человек, но я могу эту же проповедь записать и выложить – ее посмотрят 300 тысяч человек».
Гости смогли насладиться музыкальным творчеством детских коллективов и вспомнить рождественскую историю через белорусский народный кукольный театр.
«Хэллоуин – это тоже продукт масс-маркета. На самом деле это День всех святых. И почему там пугалки появились? Потому что не объясняли, в чем изначально был смысл этого праздника».
Для этого подошел формат кофейни, но там нет привычных для нас нет, но это пространство располагает к доверительному диалогу. Еще один из форматов – это библейские встречи.
Это рекомендация церкви, церковной жизни, это логично для тех людей, которые считают себя христианами.
«Герой Беларуси митрополит Филарет – это его заслуга на самом деле».
Конечно, коротким роликом сложно объяснить глубины нравственности нашего народа, но обратить внимание, затронуть, «поймать» человека на этом, привлечь внимание можем.
Церковь живет за счет пожертвований. Хотите – платите, хотите не платите. Ваше дело.
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