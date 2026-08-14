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Новости по тегу #Михаил Стреха

У православных верующих начался Успенский пост
14 августа 2026 06:10

У православных верующих начался Успенский пост

Михаил Стреха: если у человека есть талант, он может проповедовать, используя социальные сети
18 марта 2026 17:35

Михаил Стреха: если у человека есть талант, он может проповедовать, используя социальные сети

В Минске прошла серия праздничных мероприятий «Святочная батлейка в кругу друзей»
12 января 2026 08:20

В Минске прошла серия праздничных мероприятий «Святочная батлейка в кругу друзей»

«Вау-эффект, хайп!» Священник объяснил, почему на Западе исказили суть Хэллоуина и сделали из него страшилку
06 августа 2025 17:33

«Вау-эффект, хайп!» Священник объяснил, почему на Западе исказили суть Хэллоуина и сделали из него страшилку

Как церковь привлекает белорусскую молодёжь? Иерей Михаил Стреха рассказал о мероприятиях
16 июня 2025 12:08

Как церковь привлекает белорусскую молодёжь? Иерей Михаил Стреха рассказал о мероприятиях

Почему на Масленицу нельзя жениться? Объяснил представитель церкви
27 февраля 2025 15:08

Почему на Масленицу нельзя жениться? Объяснил представитель церкви

Благодаря чему в Беларуси межконфессиональный мир? Мнение клирика
26 февраля 2025 18:11

Благодаря чему в Беларуси межконфессиональный мир? Мнение клирика

Церковь тоже в тренде. Клирик Свято-Георгиевского прихода рассказал о православных блогерах
20 ноября 2024 17:29

Церковь тоже в тренде. Клирик Свято-Георгиевского прихода рассказал о православных блогерах

Почему крещение в храме платное? Объяснил клирик
23 октября 2024 17:37

Почему крещение в храме платное? Объяснил клирик

«Обсуждаем духовную составляющую человека». Как молодёжь вступает во взрослую жизнь при поддержке церкви?
30 апреля 2022 09:37

«Обсуждаем духовную составляющую человека». Как молодёжь вступает во взрослую жизнь при поддержке церкви?