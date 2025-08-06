Как почувствовать мощь морей и океанов, не выезжая из Минска? Рассказываем про интерактивную выставку
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Вода – основа жизни. Эта мысль красной нитью проходит через новую выставку современных художников в Минске. Создатели экспозиции – настоящие экспериментаторы, любящие соединять классическое искусство и высокие технологии. Добро пожаловать в их необычную лабораторию. Первый объект исследования – H₂O. Творческая команда изучала, как водная стихия покорила нашу планету.
Максим Дюкарев, цифровой художник, сотрудник галереи:
Экспозиция начинается с Ноева ковчега. Выполнен он художником, скульптором Василием Васильевым.
Максим Дюкарев:
Дальше от ковчега посетителей встречает застывший дождь. Да, это те самые капли воды. Если мы вспомним эту библейскую историю, что начался потоп, дождь. Как раз таки здесь мы решили сделать большую скульптуру. Сзади – водные глади, как будто это масляная история про загрязнение океана.
Здесь можно совершить путешествие в таинственный мир Ивана Айвазовского. В рамках экспозиции представлено 200 оцифрованных полотен гениального мариниста. Современные технологии позволяют ощутить всю мощь морей и океанов: шторм, бушующие волны.
Подробности в видео.