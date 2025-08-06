Как почувствовать мощь морей и океанов, не выезжая из Минска? Рассказываем про интерактивную выставку

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вода – основа жизни. Эта мысль красной нитью проходит через новую выставку современных художников в Минске. Создатели экспозиции – настоящие экспериментаторы, любящие соединять классическое искусство и высокие технологии. Добро пожаловать в их необычную лабораторию. Первый объект исследования – H₂O. Творческая команда изучала, как водная стихия покорила нашу планету.