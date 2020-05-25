Валентин Елизарьев: «Мы очень скучаем по публике, которую мы временно потеряли из-за коронавируса»

Новости Беларуси. 25 мая Большой театр Беларуси свое 87-летие празднует вместе со зрителями в нестандартном формате. Насладиться миром оперы и балета организаторы праздника предлагают в виртуальном зрительном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это тот редкий случай, когда мест хватит всем.

Все желающие могут посетить историческое здание онлайн и даже пообщаться с артистами. Для этого задействовали все необходимые ресурсы. Это и различные соцсети, и официальные онлайн-платформы театра. Почитатели таланта получили возможность заглянуть в репетиционные залы, побывать в живописном цехе, увидеть работу главного хормейстера и дирижеров.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси:

Это самый большой театр в Республике Беларусь, самый посещаемый, самый любимый. Практически на многие спектакли, на большинство спектаклей очень трудно купить билет. Мы очень скучаем по публике, которую мы временно потеряли из-за коронавируса.

Сегодня исполняется 87 лет театру, я в этом театре работаю более половины этих лет. И считаю, что у меня счастливая судьба.