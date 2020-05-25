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Валентин Елизарьев: «Мы очень скучаем по публике, которую мы временно потеряли из-за коронавируса»

25 мая 2020 14:36
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Новости Беларуси. 25 мая Большой театр Беларуси свое 87-летие празднует вместе со зрителями в нестандартном формате. Насладиться миром оперы и балета организаторы праздника предлагают в виртуальном зрительном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это тот редкий случай, когда мест хватит всем.

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Валентин Елизарьев: «Мы очень скучаем по публике, которую мы временно потеряли из-за коронавируса»-1

Все желающие могут посетить историческое здание онлайн и даже пообщаться с артистами. Для этого задействовали все необходимые ресурсы. Это и различные соцсети, и официальные онлайн-платформы театра. Почитатели таланта получили возможность заглянуть в репетиционные залы, побывать в живописном цехе, увидеть работу главного хормейстера и дирижеров.

Валентин Елизарьев: «Мы очень скучаем по публике, которую мы временно потеряли из-за коронавируса»-4

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси:
Это самый большой театр в Республике Беларусь, самый посещаемый, самый любимый. Практически на многие спектакли, на большинство спектаклей очень трудно купить билет. Мы очень скучаем по публике, которую мы временно потеряли из-за коронавируса.

Сегодня исполняется 87 лет театру, я в этом театре работаю более половины этих лет. И считаю, что у меня счастливая судьба.

Валентин Елизарьев: «Мы очень скучаем по публике, которую мы временно потеряли из-за коронавируса»-7

Частью неформатного выступления также станет концерт ведущих солистов. Зрителей ожидает настоящий сюрприз. Те, кого мы хорошо знаем по оперным ариям и балетным постановкам, исполнят непривычный репертуар. Начало выступлений запланировано на 19 часов.

Валентин Елизарьев: «Мы очень скучаем по публике, которую мы временно потеряли из-за коронавируса»-10

Валентин Елизарьев: «Мы очень скучаем по публике, которую мы временно потеряли из-за коронавируса»-12

Валентин Елизарьев: «Мы очень скучаем по публике, которую мы временно потеряли из-за коронавируса»-14

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# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Валентин Елизарьев # Фотофакт

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