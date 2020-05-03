«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

Новости Беларуси. Именно в этот майский день, ровно 75 лет назад, когда до Великой Победы оставались считанные часы, группа советских солдат обнаружила Сикстинскую Мадонну Рафаэля, бережно спрятанную в заброшенной каменоломне в 30 километрах от Дрездена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно здесь она уцелела во время бомбардировок города и той самой Дрезденской галереи, в которую вернулась через 10 лет, уже после реставрации.

Игорь Позняк, СТВ:

Но к чему вся это история? А к тому, что она позже вдохновила Мая Данцига – знаменитого белорусского художника, которому на этой неделе исполнилось бы 90 – на создание другого эпохального полотна, которое недавно выставлялось в Лондоне. И обратите внимание: в центре композиции – все та же Мадонна Рафаэля с младенцем на руках, уже как аллегория хрупкого мира, выстоявшего в годы Второй мировой. Таким вот спасенный мир накануне тогда еще 40-летия Победы, в 85-м, увидел Данциг.

Хотя, конечно, в первую очередь он был летописцем послевоенного Минска. И сегодня нам весьма кстати вот эта его работа. Коренные минчане помнят площадь Победы еще Круглой. А вот молодожены сюда приходят до сих пор. Разве что с небольшим перерывом на реконструкцию, которую завершили на днях, в канун нынешнего юбилея Победы.