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«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

03 мая 2020 17:21
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Новости Беларуси. Именно в этот майский день, ровно 75 лет назад, когда до Великой Победы оставались считанные часы, группа советских солдат обнаружила Сикстинскую Мадонну Рафаэля, бережно спрятанную в заброшенной каменоломне в 30 километрах от Дрездена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно здесь она уцелела во время бомбардировок города и той самой Дрезденской галереи, в которую вернулась через 10 лет, уже после реставрации.

Игорь Позняк, СТВ:
Но к чему вся это история? А к тому, что она позже вдохновила Мая Данцига – знаменитого белорусского художника, которому на этой неделе исполнилось бы 90 – на создание другого эпохального полотна, которое недавно выставлялось в Лондоне. И обратите внимание: в центре композиции – все та же Мадонна Рафаэля с младенцем на руках, уже как аллегория хрупкого мира, выстоявшего в годы Второй мировой. Таким вот спасенный мир накануне тогда еще 40-летия Победы, в 85-м, увидел Данциг.
Хотя, конечно, в первую очередь он был летописцем послевоенного Минска. И сегодня нам весьма кстати вот эта его работа. Коренные минчане помнят площадь Победы еще Круглой. А вот молодожены сюда приходят до сих пор. Разве что с небольшим перерывом на реконструкцию, которую завершили на днях, в канун нынешнего юбилея Победы.

Дмитрий Боярович оценил обновленное историческое место.

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?-1

Мы видим работу, которая называется «Оборона Брестской крепости». Именно ее защитники стали первыми героями на белорусской земле, которые, не зная, что началась война, вели жестокие бои. 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?-4

Полотном Евгения Зайцева, где первые часы войны, рассказ начинаем неспроста. Это музей Великой Отечественной, отсюда картину перенесли к площади Победы. Она венчает выставку репродукций из 12 известных работ: Ивана Стасевича, Абрама Кроля, Михаила Савицкого… 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?-7

Светлана Потупчик, главный хранитель фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Нам пришлось проделать очень много работы. Изучить и поднять многие наши фотодокументальные источники (плакаты, карты), которые потом использовались в экспозиции. Ведь она маленькая, но должна быть очень емкая.

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?-10

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?-12

Подземный переход сейчас как мини-музей. Здесь много людей. Минчане гуляют, фотографируются. Информация на стендах – на трех языках: белорусском, русском и английском. Чтобы о том, что довелось пройти белорусам, узнавали и туристы. 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?-15

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?-17

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Тот, кто о войне знает мало, увидит все ее стороны: лагеря смерти, партизанов, восстановление страны. А в красном цвете – карта оккупированной Беларуси. Кстати, стенды с антивандальным покрытием. Надписи стираются. 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?-20

Подземный уровень нам показывает Анна Аксенова – научный руководитель реконструкции. Это по ее проекту площадь модернизировали. Основу – венок – оставили. А вот тактильная плитка и мультимедийный экран – ноу-хау ремонта.  

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?-23

Анна Аксенова, главный архитектор проектов УП «Минскпроект», научный руководитель проекта по капитальному ремонту с модернизацией площади Победы:
Мы добавили в подсветке немножко освещенности. Почистили облицовочные элементы, заменили, отреставрировали все надписи. 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?-26

Изменения снаружи обыватель вряд ли заметит, но они есть – ярче засияла звезда Победы. Трехметровый знак из бронзы и ломоносовской смальты почистили и позолотили. 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?-29

Ну а Вечный огонь теперь в чугунном обрамлении, чтобы не сжигал гранит. У елей наверху стало больше почвы. Для деревьев сделали постамент.  

С простреленным горлом, без света в палате. Как Георгий Заборский создавал эскиз монумента Победы

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?-32

Анна Аксенова:
Выполнена реконструкция стилобата укрепление фундамента. Это была очень сложная работа, поскольку в связи с вибрациями от метро наш монумент немного отклонился от оси.

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?-35

За 66 лет и монумент, и площадь пережили три реконструкции. В конце 70-х (когда в Минске прокладывали тоннели метро), в 2003-м и закончившуюся только что. Но главное – сохранили аутентичный вид. По задумке градостроителей, с памятника Победы начинался новый послевоенный Минск. 

Монумент Победы мог быть круглым. Показываем исторические кадры открытия памятника

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?-38

Иван Сацукевич, экскурсовод:
Гэта фактычна першы спецыялізаваны помнік, які быў зроблены ў нашым горадзе. Ён павінен быў паказаць свята Перамогі. Тое, што адчувалі ўсе мінчане, беларусы. 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?-41

Ну а сегодня с этим местом связано многое. Это и память (возложение цветов на площади Победы давно стало традицией для иностранных гостей, официальных лиц Беларуси), и ритуал (здесь до пандемии постоянно дежурил пост школьников). А еще оно стало символом нашего телеканала. Именно его зрители видят каждый день перед выпуском новостей на СТВ. 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?-44

Эта реконструкция (и площади, и монумента), очевидно, не последняя. Самое простое, что могут сделать потомки победителей – сохранить память о той, уже далекой, войне во имя мира.

# Великая Отечественная война # Культура # Дмитрий Боярович # Георгий Заборский # Игорь Позняк # Светлана Потупчик # Анна Аксенова # Иван Сацукевич # Фотофакт

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