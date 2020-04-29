Прямой эфир

Большой театр Беларуси проведёт онлайн-трансляцию балета «Витовт»

29 апреля 2020 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 29 апреля профессионалы и любители танцевального искусства всего мира отмечают Международный день танца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю праздника Большой театр Беларуси подготовил подарок всем поклонникам балета. 

Большой театр Беларуси проведёт онлайн-трансляцию балета «Витовт»-1

Коллектив театра проведёт онлайн-трансляцию известной постановки «Витовт», за которую был удостоен премии Президента Беларуси «За духовное возрождение».

Большой театр Беларуси проведёт онлайн-трансляцию балета «Витовт»-4

В её основе – пьеса Алексея Дударева, однако балетная интерпретация соединила в себе не только исторические факты, но и ярких колоритных персонажей. В двухчасовой постановке авторы сумели отобразить почти четыре десятилетия властвования знаменитого князя Витовта. 

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Алексей Дударев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В музее на Буйничском поле появилась «машина-амфибия»
29 апреля 2020 08:52

В музее на Буйничском поле появилась «машина-амфибия»

Ей 35 тысяч лет и она из кости мамонта. Показываем уникальные куклы
23 апреля 2020 10:30

Ей 35 тысяч лет и она из кости мамонта. Показываем уникальные куклы

«Замочная скважина была автогеном расширена». Таинственное исчезновение Креста Евфросинии Полоцкой из могилёвского музея
22 апреля 2020 15:23

«Замочная скважина была автогеном расширена». Таинственное исчезновение Креста Евфросинии Полоцкой из могилёвского музея