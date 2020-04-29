Большой театр Беларуси проведёт онлайн-трансляцию балета «Витовт»

Новости Беларуси. 29 апреля профессионалы и любители танцевального искусства всего мира отмечают Международный день танца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю праздника Большой театр Беларуси подготовил подарок всем поклонникам балета.

В её основе – пьеса Алексея Дударева, однако балетная интерпретация соединила в себе не только исторические факты, но и ярких колоритных персонажей. В двухчасовой постановке авторы сумели отобразить почти четыре десятилетия властвования знаменитого князя Витовта.