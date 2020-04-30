Книги с автографами Твардовского, Каверина, Михалкова. Что читали Колас и Бровка

Минск – город читающий. Литературный спрос не остывал даже во времена дефицита. Томики Маяковского и Бродского занимали почетное место в хрущевках и сталинках. Ощутить дух ретро и пошелестеть пожелтевшими страничками можно в рабочем кабинете Якуба Коласа. В доме-музее на Академической, 5 все, как при жизни легенды. Интерьеры 50-ых, скрипят половицы. Вице-президент Академии наук никогда не задавался и называл себя министром грибного хозяйства... Свидания с природой вдохновляли на новые строчки, как и хорошая литература.

Наталья Шулагина-Адамович, научный сотрудник отдела фондов Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:

Книга «Полоцко-Витебская старина». У него тут сад, территория была, и он прочитал, что 400 лет назад был такой способ посадки ячменя и жита. Он решил попробовать, сделал делянку и сам попробовал, у него получилось хорошо. Про этот эксперимент он написал в «Вести АН БССР».

На столе классика – фигурка Пушкина и барометр. Сельское хозяйство занимало немало места в жизни писателя. Поэтому «Предвестник погоды» был всегда на виду. Уникальную коллекцию Константин Михайлович стал собирать уже после войны. Былая библиотека сгорела на третий день войны. В собрании больше 1 000 книг! Это подарки коллег и академиков. С автографами Твардовского, Каверина, Михалкова и многих других.

Наталья Шулагина-Адамович:

Сержпутовский, 1911 год «Сказки и рассказы белорусских полешуков», подписана другом старшего сына Коласа с такой цитатой: «Дорогой Константин Михайлович. В вашей старой библиотеке когда-то была и эта книга. Как воспоминание о старом, пусть будет она и в новой – еще большей библиотеке». 1945 год.

Раритетные «стародруки», шедевры зарубежной поэзии и, конечно, история и фольклор, которые помогали песняру в сочинительстве. Вот такого конволюта нет даже в Национальной библиотеке! Под одним переплетом – 13 эксклюзивных книг на мове. Наталья Шулагина-Адамович:

На каждой из них есть автограф Петра Глебки. Самый первый – «Беларуски лемэнтар», белорусский календарь. Здесь все редакционные издания.

В этих стенах писались «На Ростанях», «Казкі жыцця». А еще классик любил оставлять записи в отрывных календарях. Наталья Шулагина-Адамович:

Даже зимой, где-нибудь в феврале он мог написать – открыть август-месяц и написать, что: «О, будут хороши боровики, надеюсь». Здесь все пропитано творчеством, а в шуфлядках таятся рукописи. Возможно, когда-нибудь их увидит свет.

За атмосферой отправляйтесь в гости к хорошему другу Якуба Коласа – Петрусю Бровке! Дом Гая на Карла Маркса, 30 – образец модерна. А квартира поэта в лучших традициях 70-ых. В окошке виднеется художественный музей, внутри согревает роскошная библиотека. В трехтысячном собрании от пола до потолка блистают имена Байрона, Гете, Драйзера, Лондона, Горького, Толстого. А Марксу, Энгельсу и Ленину отведен отдельный шкаф.

Карина Кущенко, младший научный сотрудник Государственного литературного музея Петруся Бровки:

Петрусь Бровка сам привозит из разных стран книги – как из СССР, так и из социалистического блока – Чехословакия, Венгрия, Румыния. И даже он привозил книги из США, когда был там на заседании ассамблеи ООН. Также можно отметить, что в библиотеке Петруся Бровки находится Большая советская энциклопедия, Украинская и, конечно, наша Белорусская советская энциклопедия, главным редактором которой Петрусь Бровка являлся на протяжении последнего года своей жизни.

Библиотека, что называется, с иголочки. Стиль книжным полкам задавала жена Елена Михайловна. Она была первым слушателям всех творений мужа и, как филолог, отлично корректировала, а затем стучала на печатной машинке. Настольной книгой был сборник Тараса Шевченко. Его Петр Устинович с большой любовью перевел на белорусский. К слову, почитать на досуге любила вся семья классика. Многие из этих томиков прочитаны от корки до корки и помнят тепло рук Бровки. Как и этот металлический календарь-перекрут, сделанный на Ленинградском монетном заводе.

Карина Кущенко:

У Петра Устиновича есть маленькая коллекция книг-миниатюр. Одна из них – это книга «Лирика», или «Ты моя пчёлка». Она на двух языках – русском и белорусском. И эта книжечка называется так, потому что главное стихотворение «Ты моя пчелка» Петрусь Бровка посвятил своей жене Елене Михайловне. И самое главное, что первое ее издание было написано к 8 марта, как подарок всем женщинам Беларуси, всего Советского Союза.

Не библиотека, а киношная площадка и рай для эстетов. На Карла Маркса, 14, кажется, что заглянул не в Союз архитекторов, а в гости к студентам Гарварда. Вкусный интерьер в духе Запада в 50-ые разработала Ольга Ладыгина. Его ценят не только поклонники искусства, но и режиссеры. Из последних картин – фильм «Снайпер. Оружие возмездия».

Олег Быковский, председатель Белорусского союза архитекторов, директор ОАО «Институт «Минскгражданпроект»:

Союз появился в 35-м году, то есть скоро мы будем отмечать 85-летний юбилей. А само помещение Дома архитекторов, как и сама библиотека, появилось в начале 50-ых годов. За 70 лет сложилось это книжное пространство. Этот Дом архитекторов является сердцем и центром нашей архитектурной культуры в Республике Беларусь.

От мебели до декора... По резным полочкам расставлены арт-пособия из разных уголков мира. Здесь можно познакомиться с архитектурой многих стран и совершить виртуальную экскурсию. Мебель, дизайн, интерьер, живопись – каждый найдет издание по душе.

Олег Быковский:

Вот чешское барокко. Значительная часть нашего архива такого литературного сложилась в 70-ые годы после выставки «Архитектура США» в Советском Союзе. Это было уникальное явление. Значительная часть материалов, посвященных градостроительству, архитектуре, были переданы нам в подарок. Они здесь находятся, в том числе. Вот это издание 1899 года.