Какие книги выпустят в Беларуси к 550-летию обретения иконы Божией Матери и 500-летию Жировичского монастыря

Новости Беларуси. В Минске представили издательские проекты, посвященные празднованию 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летию Жировичского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери Жировичская икона Божией Матери – один из религиозных символов Беларуси. Ей поклоняются как католики, так и православные.

Книги, связанные со знаковыми датами, выпустят сразу три белорусских издательства. В «Мастацкай літаратуры» увидит свет сборник стихов монаха Иоанна, в миру Олега Бембеля. Издательство «Беларусь» представит две книги, рассчитанные на широкий круг читателей. Особенность изданий – свежий иллюстративный материал и новые, ранее не публиковавшиеся в нашей стране документы. Получил диплом драматурга и ушёл в монастырь. Как живут монахи в Жировичах Наконец, «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» презентует объемную энциклопедию жизни Жировичей и знаменитого монастыря.