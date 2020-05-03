Монумент Победы мог быть круглым. Показываем исторические кадры открытия памятника

Новости Беларуси. Монумент Победы на тогда еще Круглой площади появился в 1954-м, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С простреленным горлом, без света в палате. Как Георгий Заборский создавал эскиз монумента Победы А его проект архитектор Георгий Заборский разработал уже во время войны. Именно его версия впоследствии выиграла конкурс из 70 работ. Кстати, памятник мог быть и круглым вот таким:

Юлия Ковалева, заведующая отделом Музея истории города Минска:

Все привыкли, что перед монументом горит Вечный огонь. Так было не всегда. Вечный огонь был зажжен в 1961 году. Но сам Георгий Заборский задумывал монумент с иным значением – как мажорный. А вечный огонь ведь зажигается на братских могилах. То есть это коренным образом изменило все значение этого монумента. «В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?