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Монумент Победы мог быть круглым. Показываем исторические кадры открытия памятника

03 мая 2020 17:21
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Новости Беларуси. Монумент Победы на тогда еще Круглой площади появился в 1954-м, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Монумент Победы мог быть круглым. Показываем исторические кадры открытия памятника-1

С простреленным горлом, без света в палате. Как Георгий Заборский создавал эскиз монумента Победы

А его проект архитектор Георгий Заборский разработал уже во время войны. Именно его версия впоследствии выиграла конкурс из 70 работ. Кстати, памятник мог быть и круглым вот таким:

Монумент Победы мог быть круглым. Показываем исторические кадры открытия памятника-4

Монумент Победы мог быть круглым. Показываем исторические кадры открытия памятника-6

Юлия Ковалева, заведующая отделом Музея истории города Минска:
Все привыкли, что перед монументом горит Вечный огонь. Так было не всегда. Вечный огонь был зажжен в 1961 году. Но сам Георгий Заборский задумывал монумент с иным значением  как мажорный. А вечный огонь ведь зажигается на братских могилах. То есть это коренным образом изменило все значение этого монумента. 

«В связи с вибрациями от метро монумент немного отклонился». Как выглядит площадь Победы в Минске после реконструкции?

Монумент Победы мог быть круглым. Показываем исторические кадры открытия памятника-9

За 66 лет и монумент, и площадь пережили три реконструкции. В конце 70-х (когда в Минске прокладывали тоннели метро), в 2003-м и закончившуюся только что. Но главное – сохранили аутентичный вид. По задумке градостроителей, с памятника Победы начинался новый послевоенный Минск. 

# Великая Отечественная война # Культура # Дмитрий Боярович # Юлия Ковалева # Георгий Заборский # Фотофакт

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