С простреленным горлом, без света в палате. Как Георгий Заборский создавал эскиз монумента Победы

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Из письма Георгия Заборского председателю Союза архитекторов БССР. Сентябрь, 1942 год:

«Я инвалид Великой Отечественной войны, честно сражался за честь, свободу и будущее своей родины до последней возможности. И я вновь в строю, но моё оружие уже не штык и граната, а карандаш и кисть. Я избрал для работы задание – составление эскиза идеи проекта памятника героям Отечественной войны».

Полтора месяца до большого перелома в войне, 50 дней до Сталинградской битвы. Минск глубоко на чужой стороне, за линией фронта, в жёсткой оккупации. Немецкие захватчики практически оформили собственный план послевоенного переустройства столицы по их мнению уже бывшей советской Беларуси.

Советские идеологи тоже поняли как нужно поддерживать боевой дух своих солдат. Даже в период затяжных отступлений бойцы Красной Армии были уверены: победа будет за нами. Один из таких солдат – коренной минчанин Георгий Заборский. В будущем известный на весь Союз архитектор.