В основу сюжета положены реальные события. Почему стоит посмотреть мюзикл-биографию «Гурьянов»?

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Говорить о великом подвиге поможет язык искусства. И уже 21 июня на сцене Дворца Республики состоится показ мюзикла-биографии «Гурьянов». О чем будут повествовать актеры и что за герой стал центральной фигурой спектакля? Узнаем у гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады, и Александра Гайдук, артистка-вокалистка Молодежного театра эстрады. Кому принадлежит идея создания мюзикла-биографии «Гурьянов»? Алена Ланская, ведущая:

Расскажите, кому принадлежит идея создания мюзикла. Как долго вы готовились?

Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады:

Идея создания мюзикла-биографии исходит от его авторов – Владиславы Артюковской (художественный руководитель театра) и Александра Сухарева (автор музыки, композитор). В прошлом году состоялась премьера этой постановки. Она стала одной из самых знаковых в череде тех, которые у нас уже у нас появились. Театр эстрады постепенно изменяет свою стилистику, немного уходим от легкого эстрадного жанра из формы только лишь концертных мероприятий. Сегодня мы пришли к тому, что у нас есть полноценный репертуар, состоящий из мюзиклов различной направленности. В том числе и мюзикл-биография «Гурьянов» – это одна из самых главных и знаковых постановок театра. Она рассказывает о жизни очень известного и почитаемого человека – протоиерея отца Николая Гурьянова. Он наш современник, совсем недавно ушел от нас, наверное, в 1980-х или 1990-х годах. Но это человек, которого многие люди знают и чтут, потому что он помог многим людям заглянуть в себя, полюбить себя и своих родных, многих исцелил, то есть чудесный человек. Но это не значит, что спектакль религиозный, про церковь, про веру. Нет. Просто отец Николай Гурьянов – центральный тематический столб этой истории, а история про всех нас. Про то, как с помощью доброго слова и наставлений отца Николая люди понимают, что миром правит любовь, сострадание. И все остальное, что в большом мире, – на самом деле мелочи, глубокие вещи лежат внутри нас. И только взглянув вглубь себя, оглянувшись вокруг, можно понять, как делать правильно, чтобы чувствовать себя настоящим человеком. Это не драма глубокая. Там есть места, где можно и посмеяться, и поплакать. Но музыка, которая написана для этого спектакля, – это симфорок. Она никого не оставляет равнодушным. И все те темы, которые поднимаются в спектакле, поддерживаются мощнейшим музыкальным сопровождением. Готов ли зритель смотреть постановки с глубокими мыслями? Алена Ланская:

Современный зритель готов к подобным мюзиклам?

Сергей Медведев:

Никто не будет спорить, что человеку в обязательном порядке нужно ходить в театр, чтобы отвлечься, развлечься, получить новые эмоции. Желательно, чтобы эти эмоции были положительные. Театр эстрады несет эту основную функцию. И наш жанр эстрады – жанр легкий, развлекательный. Но на мюзикле «Гурьянов» есть те нити, которые никого выходящего после просмотра постановки... Вы не увидите человека, который пожалел, что сюда пришел. А современный зритель идет в любой театр, чтобы почерпнуть для себя эмоции, в том числе и в театр эстрады. Как актеры раскрывают своих персонажей в постановке? Алена Ланская:

Саша, расскажи о своей героине. У тебя довольно эмоциональная роль. Как ты к ней готовишься?