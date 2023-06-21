В основу сюжета положены реальные события. Почему стоит посмотреть мюзикл-биографию «Гурьянов»?
22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Говорить о великом подвиге поможет язык искусства. И уже 21 июня на сцене Дворца Республики состоится показ мюзикла-биографии «Гурьянов». О чем будут повествовать актеры и что за герой стал центральной фигурой спектакля? Узнаем у гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады, и Александра Гайдук, артистка-вокалистка Молодежного театра эстрады.
Кому принадлежит идея создания мюзикла-биографии «Гурьянов»?
Алена Ланская, ведущая:
Расскажите, кому принадлежит идея создания мюзикла. Как долго вы готовились?
Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады:
Идея создания мюзикла-биографии исходит от его авторов – Владиславы Артюковской (художественный руководитель театра) и Александра Сухарева (автор музыки, композитор). В прошлом году состоялась премьера этой постановки. Она стала одной из самых знаковых в череде тех, которые у нас уже у нас появились. Театр эстрады постепенно изменяет свою стилистику, немного уходим от легкого эстрадного жанра из формы только лишь концертных мероприятий. Сегодня мы пришли к тому, что у нас есть полноценный репертуар, состоящий из мюзиклов различной направленности.
В том числе и мюзикл-биография «Гурьянов» – это одна из самых главных и знаковых постановок театра. Она рассказывает о жизни очень известного и почитаемого человека – протоиерея отца Николая Гурьянова. Он наш современник, совсем недавно ушел от нас, наверное, в 1980-х или 1990-х годах. Но это человек, которого многие люди знают и чтут, потому что он помог многим людям заглянуть в себя, полюбить себя и своих родных, многих исцелил, то есть чудесный человек. Но это не значит, что спектакль религиозный, про церковь, про веру. Нет. Просто отец Николай Гурьянов – центральный тематический столб этой истории, а история про всех нас.
Про то, как с помощью доброго слова и наставлений отца Николая люди понимают, что миром правит любовь, сострадание. И все остальное, что в большом мире, – на самом деле мелочи, глубокие вещи лежат внутри нас. И только взглянув вглубь себя, оглянувшись вокруг, можно понять, как делать правильно, чтобы чувствовать себя настоящим человеком. Это не драма глубокая. Там есть места, где можно и посмеяться, и поплакать. Но музыка, которая написана для этого спектакля, – это симфорок. Она никого не оставляет равнодушным. И все те темы, которые поднимаются в спектакле, поддерживаются мощнейшим музыкальным сопровождением.
Готов ли зритель смотреть постановки с глубокими мыслями?
Алена Ланская:
Современный зритель готов к подобным мюзиклам?
Сергей Медведев:
Никто не будет спорить, что человеку в обязательном порядке нужно ходить в театр, чтобы отвлечься, развлечься, получить новые эмоции. Желательно, чтобы эти эмоции были положительные. Театр эстрады несет эту основную функцию. И наш жанр эстрады – жанр легкий, развлекательный. Но на мюзикле «Гурьянов» есть те нити, которые никого выходящего после просмотра постановки... Вы не увидите человека, который пожалел, что сюда пришел. А современный зритель идет в любой театр, чтобы почерпнуть для себя эмоции, в том числе и в театр эстрады.
Как актеры раскрывают своих персонажей в постановке?
Алена Ланская:
Саша, расскажи о своей героине. У тебя довольно эмоциональная роль. Как ты к ней готовишься?
Александра Гайдук, артистка-вокалистка Молодежного театра эстрады:
В основу сюжета положены реальные события, которые происходили и с этим человеком, и со всеми теми людьми, которые тем или иным образом оказывались на острове, где он служил. У нас нет отдельно главного персонажа. У нас есть главные персонажи на сцене, судьбы которых настолько переплетены. Очень много говорится о светлом, добром, возвышенном. О том настоящем, что должен нести в себе каждый человек, который пришел в этот мир.
Мы подчас забываем о важных и ценных для каждого из нас вещах в суете, в нашей насыщенной жизни. А что главное для каждого из нас? Это мирное небо над головой. Мы это воспринимаем как должное. А те, у кого в стране война, мечтают о мирном небе. Цитирую слова нашего главного персонажа: «Мы все время ругаем наших никудышных детей, а для многих эти дети – мечта. Мы не довольны нашим домом или нашей жизнью, а любой бездомный мечтает об этом доме. Мы клянем наше здоровье, а те, кто больны неизлечимой болезнью, мечтают быть здоровыми и живыми».
Глубокие темы дают возможность зрителю поиска своего собственного духовного пути. Но что касается моей героини, это казачка, женщина очень сильная, властная, но при этом она очень любит своего мужа, который попал в непростую ситуацию в жизни, попал в аварию, поэтому долгие годы он был прикован к инвалидной коляске. И за спасением они приехали на этот остров к отцу Николаю Гурьянову. В один из праздников Пасхи (это реальные события) все идут за Николаем Гурьяновым святить куличи, много людей, а он не успевал, споткнулся и упал. Отец Николай Гурьянов повернулся, посмотрел на него и говорит: «Ну что, Сашка, хороший ты стал, не пьешь теперь, не куришь. Так вставай и иди». И этот человек встал и пошел.
Этот персонаж – это мой муж по спектаклю. И эта семья осталась на острове, чтобы помогать и служить вместе с Николаем Гурьяновым. И таких историй очень много, наши судьбы, интриги, какая-то зависть женская, неустроенность. Все персонажи переплетены между собой. Это фейерверк эмоций. Искренне приглашаю всех зрителей, потому что считаю, что это нужно посмотреть каждому человеку. Безучастных и тех, кому в сердце бы не откликнулось, просто нет.