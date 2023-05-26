В Бресте можно увидеть оригинал Берестейской Библии 1563 года издания. Рассказываем историю этого эксклюзивного экземпляра

Новости Беларуси. Эксклюзив за стеклом. В Бресте для широкой публики впервые в 2023 году выставили оригинал Берестейской Библии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рядом представили и электронную копию. Издание 1563 года передал в дар музею истории города лично Президент Александр Лукашенко во время празднования 1000-летия областного центра.

Увидеть издание жители и гости города могут лишь дважды в год. Столь редкое экспонирование связано с особенностью хранения старинных книг. Ультрафиолетовый свет и воздух разрушают структуру бумаги и чернила. А в специальной витрине поддерживаются постоянная температура и влажность.

Раз в день сотрудники музея перелистывают страницы фолианта, а их насчитывается около 1 500. Вес издания превышает 15 килограммов. В остальное от экспонирования время подлинник находится в специальном контейнере в фондах хранилища.

Светлана Томчук, директор музея истории Бреста:

Напечатана очень красивым готическим шрифтом, иллюстрирована 14-тью замечательными гравюрами. К сожалению, мы не знаем... Может, в будущем исследователи определят, кто автор этих гравюр. Всевозможные заставки, виньетки, заглавные буквы. Национальная библиотека Республики Беларуси на безвозмездной основе выполнила электронную версию, электронный формат. Установлена рядом с Библией. Каждый, кто приходит в музей, может полистать в электронном варианте и увидеть буквально все – какие заметки, подчеркивания.