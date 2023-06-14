Маляваныя дываны – такой же бренд Беларуси, как Слуцкие пояса. На них даже предсказали будущее!

Вероника Макаревич, ведущая:

Вы только посмотрите на эти расписные полотна. Белорусская живопись – действительно уникальный вид народного творчества. Ныряем в искусство с головой и отправляемся в сказочный мир маляванки.

Мечтаете о сказке? Отправляйтесь в Музей белорусской маляванки. Здесь распускаются экзотические цветы, расхаживают жар-птицы, манят фантастические дворцы. Расписные ковры, они же маляваныя дываны – словно окна в райскую жизнь. Ценнейшую коллекцию сотрудники заславского музея-заповедника собирали в экспедициях по всей стране. Народное наивное искусство начало зарождаться в конце XIX века, но своего расцвета достигло в 1920-1930 годы и после войны.

Инесса Соболевская, старший научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Представлена детская кроватка, и висит детский дыванок – это единственный маляваный дыванок из Заславля. Деревня активно перестраивается, крестьянские хаты требуют яркого слова. Наши предки расписывают шкафы, украшают кровати покрывалами и открывают фантастический мир дыванов. То, что искусные ткачихи создавали месяцами, теперь можно было нарисовать за пару дней. Кстати, дываны делали не только ради украшения интерьеров, но и на счастье. Парочка лебедей была долгожданным подарком для молодоженов.

Инесса Соболевская:

Маляваные дываны изготавливались следующим образом. Как правило, это было домотканое полотно, которое всегда было в запасе у любой хозяйки. Его грунтовали в черный цвет, а потом наносили рисунок. Не умея рисовать, нашли простой выход – брали трафареты либо делали штампы, вырезали их в лучшем случае из куска резины. А так использовали картошку либо редьку, репу, вырезали, обмакивали в краску и прикладывали к черной ткани. А уже потом от руки, если была возможность, таланты, прорисовывали мелкие детали. Стали выделяться в округе один или два человека, которые занимались этим и таким образом даже зарабатывали себе на жизнь.

Пышная рама из цветов – неотъемлемая часть дывана. Постепенно на смену орнаментально-букетным мотивам пришли сюжеты с богатырями, мишками на поляне, романтичными парочками. Частенько перерисовали полотна известных художников и добавляли волшебства. Затем вместо домотканого полотна стали использовать бюджетные варианты: простыни и клеенки. Уроженка Случчины Алена Киш подняла истинное искусство на новый уровень. Самоучка создала необыкновенный стиль с солнечным львами и птицами счастья. От ее творений на душе светло и чудесно, как в летнем саду.

Инесса Соболевская:

Алена Киш – это та художница, которая на своих маляваных дыванах и сюжетах показала народную интерпретацию Библейского рая. Ее дываны гораздо больше, чем все остальные. Они сшиты чаще всего из трех кусков домотканого полотна. И на них она рисовала картины-послания. У нас в музее-заповеднике представлено три – это «Ліст да каханага», «Дзева на водах» и «Рай» ці «У райскім садзе». Алена Киш умерла в 1949 году, она похоронена в деревне Грозово, и Владимир Ломейко сделал надгробие в форме лодки из обычного цемента. И в этой лодке плывет дева на водах. На памятнике нет даты рождения и смерти – так символично Владимир Ломейко говорит нам, что творчество Алены Киш вне времени.

Еще одна знаковая фигура – Язэп Дроздович, самый космический художник Беларуси. Новатор и пророк, который черпал вдохновение в красотах родной Витебщины. За плечами профи была школа Ивана Трутнева и огромный интерес к астрономии, этнографии и другим наукам.

Инесса Соболевская:

Язэп Дроздович в свое время путешествовал по Беларуси, он описывал костюмы, традиции и обычаи разных регионов Беларуси, собирал в том числе устный фольклор. Так вот Красналюдка, Казачнік Бай – это персонаж фольклорный. Его полотна озаряют, как небесные светила. Магия озер, неземные просторы, сила притяжения. Маэстро никогда не был богатым, и в 1930-е годы начал зарабатывать себе на жизнь, расписывая ковры для людей. Эти шедевры остались на века.

Инесса Соболевская:

Как он пишет в своих дневниках, купил сыр, который можно было бы съесть, но он использовал его для грунтовки холста. Это свидетельствует о том, что Язэп Дроздович стремился много узнать, но все отдать людям. Дроздович и здесь ставит себе задачу – повысить культурный уровень сельских жителей, а также их художественный вкус. В хате, где он останавливался, всегда набивалось очень много людей, потому что дядька Язэп рассказывал обо всем, он просвещал людей. Он рассказывал о других странах, о белорусском языке, о космосе. И рассказывал такие невероятные вещи, что люди сидели и слушали открыв рот. В 1930-е годы Язэп Дроздович говорил о том, что люди на ракетах будут летать на другие планеты.