Концертная площадка засияет ярче. Что нового ждать от «Славянского базара» в Витебске?

Новости Беларуси. 32 дня осталось до 32-го международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Он пройдет с 13 по 16 июля. Фестивальная столица готовится к приему многочисленных участников и гостей форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К «Славянскому базару» преображается не только город, но и главные концертные площадки. Оттачивают мастерство и местные артисты, готовясь выйти на сцену со звездами эстрады. Виктор Пралич продолжит тему. Раз-два-три и четыре. Арина, не смазывай!

Чем ближе «Славянский базар», тем реже участники витебского шоу-балета бывают дома. На репетиции фестивальных концертов приходят даже со своими детьми. В 2023 году артисты балета выйдут на сцену вместе с солистами конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. А потому у танцоров уже расписан и каждый шаг, и каждая минута.

Роман Рыков, руководитель шоу-балета «Сенсация»:

Некоторые директора артистов выходят с нами на связь, начиная с февраля. А поэтому они уже переживают, они хотят, чтобы мы подготовились. Мы обсуждаем костюмы, мы обсуждаем, как это все будет выглядеть. Поэтому, как многие говорят: подготовка к «Славянскому базару» начинается в тот момент, когда «Славянский базар» практически заканчивается. Там немножечко мы отдыхаем, делаем глубокий вдох и опять приступаем к «Славянскому базару».

Витебск ожидает около 5 000 артистов из почти 30 стран. Этот витебский отель на время «Славянского базара» полностью выкуплен дирекцией форума. А сияет он не только от ночной подсветки, но и от скопления проживающих в нем звезд. В разные годы здесь останавливались народная артистка Надежда Бабкина, трехкратный обладатель «Оскара» Мишель Легран.

Александр Ходосов, генеральный директор отеля:

Фестиваль – это как день рождения. Его ожидаешь с каким-то благоговением, ждешь, потому что он научил и учит встречать гостей. Относиться к ним совершенно как-то иначе, как в повседневной жизни, даже ближе, чем к родным людям. Главная концертная площадка «Славянского базара» в этом году засияет ярче. К юбилею Летнего амфитеатра, сцене 35 лет, своеобразный подарок – модернизированная арка.

Виктор Пралич, корреспондент:

Со зрительного зала обновленная арка будет выглядеть как полноценный видеоэкран. Если предыдущая конструкция состояла из менее чем 3 000 пикселей, то современная из более чем миллион и 200 тысяч. Это позволит размещать качественный медиаконтент.

Оценить ее возможности зрители смогут уже 12 июля. Неофициально «Славянский базар» откроет творческий вечер группы «Аура», посвященный Году мира и созидания. Всего же в Летнем амфитеатре пройдет 8 концертов. Площадками форума по традиции станут филармония, драматический театр имени Якуба Коласа, театр «Лялька», концертный зал «Витебск», музеи города. Билеты на многие мероприятия уже проданы. Организаторы «Славянского базара» сообщили о продаже всех билетов на открытие и закрытие фестиваля (читать далее).