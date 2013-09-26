В Минске открыли X Национальный фестиваль архитектуры и назвали лучшего зодчего Беларуси

Новости Беларуси. Национальный фестиваль архитектуры стартовал 26 сентября в Минске. Участников поздравил президент Александр Лукашенко. Форум юбилейный, 10-ый. Его главная тема – «Белорусская архитектура – от мечты к реальности».

Национальный фестиваль архитектуры Беларуси проводится раз в два года с 1999-го. И за это время форум стал международным событием. Только в 2013 году в нем принимают участие представители из более 20 стран.

В рамках фестиваля пройдут четыре основных конкурса среди детей, студентов, а также начинающих и опытных архитекторов. В 2013 году форум приурочили ко Дню международной архитектуры, который празднуется в первый понедельник октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Семенкевич, заместитель Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Такой фестиваль – это, конечно, более профессиональный праздник, для профессионалов. Видите, здесь собрались именитые архитекторы, молодые архитекторы. Они обмениваются своими идеями, подходами, чему-то учатся, смотрят, что сегодня модно в целом в Европе, в странах бывшего Советского Союза.

Александр Кузьмин, вице-президент Российской академии архитектуры и строительных искусств:

Не первый раз в Минске. Я очень люблю этот город. Это один из лучших городов бывшего пространства Советского Союза. А стремлюсь я сюда за одним: здесь всегда стараются соблюдать человеческие масштабы. Диаметр Минска известен во всем Советском Союзе. И, с точки зрения ландшафтной архитектуры, мы можем этому учиться.

На церемонии открытия фестиваля традиционно определили лучшего зодчего Беларуси. Почетное звание получил дважды лауреат государственной премии, заслуженный архитектор Виктор Крамаренко. Среди его самых известных проектов – Национальная библиотека, железнодорожный вокзал в Минске, кинотеатр «Москва». Он же – автор концепции нового здания музея Великой Отечественной войны.

Виктор Крамаренко, архитектор, дважды лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Это всегда большой праздник, праздник архитектуры как искусства. И этот смотр всегда показывает, я бы сказал, великий талант наших зодчих, которые воплощают свои произведения в жизнь.

Перенимает опыт у старшего поколения и молодежь. К примеру, здесь в рамках конкурса студенты и начинающие архитекторы разрабатывают эскизные предложения, как спальные районы столицы сделать более комфортными для жителей.

Анастасия Андрукович, архитектор:

Основная задача – это найти решения, как улучшить наши спальные районы, как сделать жизнь лучше, как показать людям альтернативу.

Для гостей и участников фестиваля организаторы также подготовили семинары, презентации, круглые столы, мастер-классы белорусских и зарубежных архитекторов.