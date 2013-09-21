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Масштабный праздник народного творчества прошел в Слуцке

21 сентября 2013 17:07
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Новости Беларуси. «Слуцкие пояса». Более полутысячи народных мастеров Минщины собрал областной праздник ремёсел.

Масштабный праздник народного творчества прошел в Слуцке. Именно здесь в середине 18 столетия появились знаменитые на весь мир слуцкие пояса.

Сейчас традиции белорусского ткачества возрождают. Центр города на несколько часов превратился в грандиозную творческую мастерскую, где все желающие могли не только увидеть работы народных умельцев, но и попробовать сделать их своими руками. Повышенным спросом пользовались также стенды  резчиков по дереву,  мастеров керамики, соломоплетения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Бурко, народный мастер:
Даже из обычной лозы получается, посмотрите, какая рыбка!

Жители Слуцка:
Такие праздники, конечно, нужны. Даже погода сегодня расцвела, солнце светит, люди довольные и счастливые. Это праздник для всех!

# Культура # Народные промыслы # Фотофакт # Тамара Бурко

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