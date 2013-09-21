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Белорусскому театру кукол исполнилось 75 лет

21 сентября 2013 16:48
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Новости Беларуси. Белорусскому театру кукол исполнилось 75 лет. С праздником коллектив поздравил  Президент Александр Лукашенко. История старейшего театра кукол республики началась в Гомеле. Первая труппа состояла всего из пяти человек. В столицу коллектив переехал в 50-м. Визитной карточкой театра стал спектакль «Чароўныя падарункі». Это была первая постановка, на которой выросло не одно поколение маленьких белорусов.

Ну а сегодня новый театральный сезон открылся   премьерой по сказке Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Янушкевич, режиссер-постановщик Белорусского государственного театра кукол:
Любой этот праздник, что мы устраиваем, премьера, открытие – это, в первую очередь, труд. Боевое настроение, рабочее.

Зрители:
Мы стараемся посещать каждую премьеру в этом театре, приходим уже второй раз, довольны игрой актеров. Мы знаем, что в этом году  у театра юбилей, и желаем актерам творческих успехов!

# Культура # Театр # Белорусский государственный театр кукол

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