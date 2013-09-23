23 сентября в Минске откроется 10-й Международный фестиваль студенческих театров «Тэатральны куфар, БДУ-2013»

Новости Беларуси. Международный фестиваль студенческих театров стартовал сегодня в БГУ. В эти минуты проходит торжественная церемония открытия. На протяжении недели белорусские зрители смогут увидеть примерно три десятка спектаклей из почти двух десятков стран.

Екатерина Солодуха, директор Х Международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар, БДУ-2013»:

Каждый спектакль, каждый театр, конечно, говорит о своих насущных проблемах: о проблемах в своей стране, скажем, о социальных либо личностных. Но, наверное, в этом выпуске фестиваля в основном разговор пойдёт о соприкосновении, сопоставлении себя и мира, себя и общества.

Упражнения для артикуляции. Последние штрихи к сценическому гриму. Театральный коллектив Белгосуниверситета готовится к выходу на сцену. Сегодня они выступают вне конкурса. Но именно им, как и положено хозяевам, задавать ритм и настроение предстоящего театрального марафона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника, Романюк, участница 10-го Международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар, БДУ-2013»:

Это очень ценный опыт, потому что в Минске можно многое не увидеть, что можно увидеть от зарубежных гостей. Поэтому мы ожидаем интересных вещей. Надеемся пообщаться с ними на тему того, что они думают о нашем спектакле, потому что белорусы другого мнения. У нас все-таки свой менталитет.

В юбилейном, десятом театральном форуме примут участие лучшие студенческие коллективы из разных стран мира: Бангладеш, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Канады и многих других. Как говорят сами студенты, сейчас в моде постановки классических драм на современный лад.

Евгения Башмакова, участница 10-го Международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар, БДУ-2013» (Россия):

Сейчас очень актуально современная драматургия - о современных проблемах, теряются традиции ив се такое. Классику, Островского и так далее, тоже ставят.

Сергей Томсон, участница 10-го Международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар, БДУ-2013» (Россия):

Дело не в том - что, а в том - как. Потому что все это пытаются показать в новом прочтении, переделыванием на современные манеры.

Международный и состав жюри. Актеры, режиссеры, педагоги, театральные критики. Им предстоит определить лучшие режиссерские и актерские работы.

Шафи Ахмед, член жюри 10-го Международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар, БДУ-2013» (Народная Республика Бангладеш):

Я преподаю студентам актерское мастерство у себя на родине. Очень рад, что меня пригласили на этот фестиваль. Знаю, в Минске богатые театральные традиции. Хотелось бы побольше узнать о них.

Владимир Макаревич, организатор 10-го Международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар, БДУ-2013»:

Фестиваль, который заключает в себе театральное творчество, именно самого прогрессивного, самого передового поколения - нашей молодежи, студенческой молодежи. Я считаю, что это очень здорово. Почему? Потому что на протяжении 10 лет мы с каждым годом становимся все сильнее и сильнее.

В этом году минская публика увидит новый проект — «КуфарДрамаЛаб». В его рамках три иностранных режиссера представят зрителям пьесы белорусских драматургов на разных языках. После фестиваля пьесы смогут увидеть и на родине постановщиков.

Окунуться в театральную атмосферу сможет каждый желающий. Вход на большинство постановок свободный. Учитывая практику прошлых лет, организаторы прогнозируют аншлаги на всех спектаклях.