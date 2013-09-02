В Быхове отмечают юбилейный 20-й День белорусской письменности

Новости Беларуси. 31 августа в Быхове положено начало празднования Дня белорусской письменности-2013. Этот день отмечается в первое воскресенье сентября. Начало эта традиция берет в 1994 году. Нынешний праздник юбилейный – уже двадцатый по счету.

День белоруской письменности в Быхове начали с открытия «Родины». Именно такое название носит местный кинотеатр. Кстати, впервые синематограф жители этого города увидели ровно 100 лет назад. Пережив капитальный ремонт, «Родина» быховчан наполнилась суперсовременным содержанием.

Любовь Шумилина, директор кинотеатра «Родина»:

В кинотеатре установлено цифровое оборудование новейшей технологии, которая поддерживает форматы 2D и 3D. Теперь мы можем на уровне мировых премьер также наблюдать эти премьеры в нашем кинотеатре. Стартовать мы будем одновременно с Могилевом, Минском и Москвой.

В общей сложности ко Дню письменности в Быхове построили и отремонтировали 130 объектов. Затрачено почти 200 миллиардов рублей. Зато не праздник, а сплошные открытия: новые железнодорожный вокзал, автостанция, центр культуры. Здесь же появилась и мемориальная доска с барельефом в память об известном уроженце Быховского района, основоположнике теории современной отечественной журналистики, мастере белорусского очерка Борисе Стрельцове.

Василий Воробьев, заведующий кафедры социологии журналистики факультета журналистики БГУ:

Для Беларусі гэта найважнейшая падзея, таму што гэта акт не толькі даніны павагі, але гэта акт чалавечай справядлівасці да чалавека, які вельмі шмат і многа зрабіў для станаўлення як філалогіі, так і журналістыкі ў Беларусі.

На родине легенды белоруской журналистики собрались писатели из восьми стран. О языке и культуре говорили в контексте историко-культурного наследия.

Как материальное подтверждение сказанного – еще пахнущее типографией уникальное издание уникальной Баркалабовской летописи. Этот литературный памятник создан на быховской земле на рубеже XVI-XVII веков и является для Беларуси, пожалуй, ценнейшим историческим источником этого периода.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

Прадстаўлены абсалютна цалкам узноўлены тэкст Баркалабаўскага летапіснага спісу ў суправаджэнні навуковага матэрыялу, каментарыяў, якія дазваляюць кожнаму чытачу, сучасніку зразумець значнасць, каштоўнасць гэтага летапіснага збору. Упершыню было зроблена і факсімільнае ўзнаўленне і таксама другі том, які яго суправаджае. Гэта тэкставае ўзнаўленне, у ім прадстаўлены абсалютна цалкам узноўлены тэкст Баркалабаўскага летапіснага спісу ў суправаджэнні навуковага матэрыялу, каментароў, якія дазваляюць кожнаму чытачу, сучасніку зразумець значнасць, каштоўнасць гэтага летапіснага збору, безумоўна, надзвычай каштоўнага для нашай краіны, для даследчыкаў, але і ў цэлым для разумення таго, кім былі беларусы 500-400 галоў таму.

Еще одно, чем запомнится первый день праздника, – обилие зонтов. Мелкий, однако достаточно настойчивый дождь не прекращается весь день. Однако даже ему не под силу испортить праздничного настроения жителей и гостей Быхова. Праздничная программа закончится глубокой ночью, а 1 сентября начнется в семь часов утра с крестного хода.

Поздравление от Главы государства участникам форума 1 сентября озвучил первый заместитель главы администрации Президента Александр Радьков.

Нынешний юбилейный фестиваль, уже 20-й по счёту – проходит в первое воскресенье сентября. В этом году он совпал ещё и с Днём знаний. А поэтому начался со школьной линейки. Затем на центральной площади Быхова открыли скульптурную композицию, посвящённую уникальному памятнику белорусской письменности – Баркалабовской летописи.

Занятие по душе в городе может найти каждый – мероприятия проходят на 20 сценических площадках. А вечером на церемонии закрытия выступят артисты из городов, ранее принимавших День письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Пролесковский, Министр информации Республики Беларусь:

Непросто организовывать такие мероприятия, масштабные, республиканские, но, когда вот уже дело сделано, тогда получаешь удовольствие. Всё-таки всё это делается для людей, для жителей небольших городов, и видно, как тепло люди относятся к этому празднику.

Раскрыли 1 сентября и главную интригу года для всех литераторов страны. С главной сцены праздника названы имена обладателей премии «Золотой Купидон».

Татьяна Атрощенко, поэт-композитор:

Я бы хотела пожелать всем творческим людям, ну, наверное, поиска, наверное, не останавливаться на достигнутом. И я считаю, что вот этот симпатичный Купидон он много-много еще может нашептать тому, кто сможет это услышать.

В следующем году День белорусской письменности примет город уже бывавший в роли столицы. Эстафету у Быхова примет Заславль.