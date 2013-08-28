Научно-просветительская экспедиция с благодатным огнем «Дорога к святыням» стартовала из Минска

Новости Беларуси. «Дорога к святыням» стартовала из Минска. Так называется экспедиция с благодатным огнем от Гроба Господня, приуроченная ко Дню белорусской письменности.

По традиции акция началась с молебна, а затем представители духовенства и творческой интеллигенции отправились в путешествие – они провезут священный огонь по Брестской, Минской, Могилевской областям: по пути будут делиться им с верующими. Конечная точка маршрута – Быхов, который 1 сентября примет День письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протоиерей Сергий Гордун, профессор Минской духовной академии, клирик Свято-Духова Кафедрального собора:

Гэты агонь сімвалізуе святло Божае, якое асвятляе кожнага чалавека. І вось пісьменства, кніжнасць таксама заклікана да таго, каб прасвятляць душу чалавека, прасвятляць сэрца чалавека.

Анатолий Бутевич, писатель, участник Республиканской научно-просветительской экспедиции «Дорога к святыням»:

Гэта магчымасць бачыць тыя вочы людзей, дзяцей, калі яны з гэтымі свечачкамі, запаленымі ад благадатнага агня, разыходзяцца па дамах. Асабліва вечерам па вуліцах ідзе цэлая кавалькада гэтых агеньчыкаў. Гэта значыць яны нясуць і ў свае хаты гэта добрае слова.

Нина Загорская, писатель, руководитель Республиканской научно-просветительской экспедиции «Дорога к святыням»:

Святло Божае і святло навукі, культуры, мастацтва, працы стваральнай – вось у чым сутнасць гэтага свята. Каб мы сапраўды адзін аднаму няслі радасць.

28 августа православные верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Согласно народному календарю, на следующий день начинается «молодое бабье» лето. И, по словам синоптиков, последняя неделя августа будет теплой.