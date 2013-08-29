Ретроспективу жизни Минска конца XIX – начала XXI века можно увидеть в Музее истории города

Новости Беларуси. Минск сегодняшний и Минск уходящий в объективе фотокамеры. Ретроспективу жизни столицы конца XIX – начала XXI века можно увидеть в Музее истории города Минска. В уникальной экспозиции – панорамы исчезнувших улочек и кварталов столицы, Верхний город и современная Грушевка, улица Сторожевская и парк Челюскинцев.

Именно здесь можно совершить путешествие в прошлое и узнать, чем жил Минск 100 лет назад.

Выставка продлится до конца сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Козюля, куратор выставки:

В отличие от прошлых выставок мы показали серию портретов минчан. Минчане начала столетия, 20-е, 30-е, 40-е годы. Мы ограничились этим периодом.