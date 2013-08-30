С 7 по 14 сентября 2013 года в Бресте пройдет международный театральный фестиваль «Белая Вежа»

Новости Беларуси. Более 20 спектаклей на 8 языках. Брест готовится к открытию международного театрального фестиваля «Белая Вежа».

18 форум соберет театральные коллективы из 14 стран. На участие в фестивале были поданы несколько сотен заявок, из которых организаторы отобрали лишь 23.

Традиционно будут представлены самые разные жанры от детских спектаклей до уличных постановок. Не обойдется фэст и без сюрпризов от организаторов: в этом году принято решение отказаться от традиционного жюри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Козак, директор Международного театрального фестиваля «Белая вежа»:

Институт жюри всегда спорен. Почему? Потому что на фестивале, как правило, собирают те спектакли, которые интересуют организаторов, и организаторы уверены, что эти спектакли будут интересны специалистам и зрителям. И судить, кто чуть лучше и кто чуть-чуть хуже, – это не всегда, очевидно, тактично.