«Ты идёшь, а рядом с тобой Киркоров идёт». Чем будет удивлять «Славянский базар» в 2021 году?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», рассказал, чем фестиваль удивит зрителя в 2021 году. Ольга Коршун, ведущая:

Концерт пройдет при любой погоде. У нас сейчас фестиваль состоится при любой эпидемиологической обстановке.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Будем надеяться, чтобы она нам не помешала. Ольга Коршун:

Кстати, про прошлый год и коронавирус, который ударил по всем. Насколько было сложно собрать звезд в Витебске? Глеб Лапицкий:

Уже говорил, что все сложности, которые есть – это сложности организаторов. Главное, что звезды приехали. Ольга Коршун:

Кроме Лолиты кто-то еще преодолевал какие-то трудности?

Глеб Лапицкий:

Многие трудности. Просто такой бытовой пример: когда у тебя с утра выезжает поезд из 12 вагонов, подъезжает к границе с Российской Федерацией, а там говорят пограничники, что нас не пустят, там никто не ждет. Или когда артисты приезжают на Белорусский вокзал, а на них смотрят и говорят: «Ребята, вы что, у нас с Беларусью нет сообщения». И дежурный Белорусского вокзала, который видит белорусский поезд. Вот это уровень договоренностей, уровень соблюдения всех правил, потому что я же не скажу, что было так легко. Мы же продумывали не только вопросы логистики, а как расселить артистов, чтобы у них было дистанцирование, как сделать гримерки. Представляете, в одном открытии задействовано порой больше 1 000 человек. То есть мы задействовали рядом все здания, которые было возможно. Делали коридоры, чтобы артисты беспрепятственно проходили. Все ради того, чтобы на сцене Летнего амфитеатра и в Витебске получился праздник. Ольга Коршун:

В этом году чем будете удивлять? Можно ли удивить еще чем-то?

Глеб Лапицкий:

Можно удивить. Самое главное – конечно, мы удивляем своей атмосферой. Я уже говорил не единожды, человек, который не имеет возможности купить билет или не нашел для себя проект, на который он бы хотел пойти. Приедь просто в Витебск. Я знаю случаи, когда люди, приехав в Витебск, потом скупают последние, самые неудобные билеты, потому что они загораются этим. Или, например, человек, который посидел на каком-то сборном концерте, артист сказал, что через два часа начинается мой сольный концерт там-то, они собираются и всей толпой, которой они приехали, идут туда. Фестивальный Витебск – это огромный туристический продукт. Где-то там у нас сельские подворья, где-то у нас фудтраки стоят, где-то играют уличные театры. Ведь дирекция создает контент, чтобы как можно больше привлечь не зрителя. Зритель привлекается только к нам на нашей площадке, а мы привлекаем туриста в целом. Потому что ты здесь идешь, тут же с тобой рядом Киркоров идет. Вот эта движуха фестивальная и дает этот заряд атомам, чтобы они постоянно 30 лет как-то в новые молекулы образовывались.