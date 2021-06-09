«Ты идёшь, а рядом с тобой Киркоров идёт». Чем будет удивлять «Славянский базар» в 2021 году?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», рассказал, чем фестиваль удивит зрителя в 2021 году.
Ольга Коршун, ведущая:
Концерт пройдет при любой погоде. У нас сейчас фестиваль состоится при любой эпидемиологической обстановке.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Будем надеяться, чтобы она нам не помешала.
Ольга Коршун:
Кстати, про прошлый год и коронавирус, который ударил по всем. Насколько было сложно собрать звезд в Витебске?
Глеб Лапицкий:
Уже говорил, что все сложности, которые есть – это сложности организаторов. Главное, что звезды приехали.
Ольга Коршун:
Кроме Лолиты кто-то еще преодолевал какие-то трудности?
Глеб Лапицкий:
Многие трудности. Просто такой бытовой пример: когда у тебя с утра выезжает поезд из 12 вагонов, подъезжает к границе с Российской Федерацией, а там говорят пограничники, что нас не пустят, там никто не ждет. Или когда артисты приезжают на Белорусский вокзал, а на них смотрят и говорят: «Ребята, вы что, у нас с Беларусью нет сообщения». И дежурный Белорусского вокзала, который видит белорусский поезд. Вот это уровень договоренностей, уровень соблюдения всех правил, потому что я же не скажу, что было так легко. Мы же продумывали не только вопросы логистики, а как расселить артистов, чтобы у них было дистанцирование, как сделать гримерки. Представляете, в одном открытии задействовано порой больше 1 000 человек. То есть мы задействовали рядом все здания, которые было возможно. Делали коридоры, чтобы артисты беспрепятственно проходили. Все ради того, чтобы на сцене Летнего амфитеатра и в Витебске получился праздник.
Ольга Коршун:
В этом году чем будете удивлять? Можно ли удивить еще чем-то?
Глеб Лапицкий:
Можно удивить. Самое главное – конечно, мы удивляем своей атмосферой. Я уже говорил не единожды, человек, который не имеет возможности купить билет или не нашел для себя проект, на который он бы хотел пойти. Приедь просто в Витебск. Я знаю случаи, когда люди, приехав в Витебск, потом скупают последние, самые неудобные билеты, потому что они загораются этим. Или, например, человек, который посидел на каком-то сборном концерте, артист сказал, что через два часа начинается мой сольный концерт там-то, они собираются и всей толпой, которой они приехали, идут туда. Фестивальный Витебск – это огромный туристический продукт. Где-то там у нас сельские подворья, где-то у нас фудтраки стоят, где-то играют уличные театры. Ведь дирекция создает контент, чтобы как можно больше привлечь не зрителя. Зритель привлекается только к нам на нашей площадке, а мы привлекаем туриста в целом. Потому что ты здесь идешь, тут же с тобой рядом Киркоров идет. Вот эта движуха фестивальная и дает этот заряд атомам, чтобы они постоянно 30 лет как-то в новые молекулы образовывались.
Глеб Лапицкий:
Мы находимся на Пушкинской площади. На фестивале эта площадь заполняется уличными артистами, потому что в этом году здесь состоится седьмой фэст уличного искусства «На семи ветрах». Он будет креативный. Обычно мы ждем пятилетних юбилеев, но мы решили на седьмом фэсте отметить седьмой юбилейный. Фэст уличного искусства – это та атмосфера нашего фестиваля, которую все отмечают, особенно гости. Это когда на всей пешеходной улице определяется семь локаций. Где-то читают стихи, где-то танцуют, показывают перформансы. Совершенно разные направления искусства. Уже не только уличного. Но и те люди, которые хотят показать свой талант, например, здесь очень часто собирается молодежь и читает стихи.
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