«Здесь люди, которые зашиты в ткань, полностью изолированные от реального мира». Показываем необычные художественные фотографии

Анна Мельникова, фотохудожник, куратор выставочного проекта «Мост»:

Здесь люди, которые зашиты в ткань, полностью изолированные от реального мира. Эта работа – отражение той сложной ситуации, в которой оказался весь мир.

Фотокартина «Тотальная изоляция» Анны Мельниковой – номинант престижного конкурса фотографов в Лондоне.

Сегодня фотохудожница размышляет не только о глобальных проблемах человечества, но и говорит об очень личном. Волшебной палочкой для смелых экспериментов стали старинные техники печати. Именно с их помощью и были созданы уникальные снимки, посвященные главному символу детства.

Анна Мельникова:

Они сняты были на рынке в Италии, в Риме, где продают много старых вещей. Когда у меня была возможность, я периодически ходила туда. За несколько лет собралась такая серия. Есть некоторые фрагменты из магазина, где реставрируют кукол. Родилась идея сделать серию, посвященную вещам, которые были дороги когда-то ребенку. Сейчас они уже не дети, может быть их уже и нет. Наверное, поэтому идея была в том, что мы часто забываем, бросаем эти вещи, а у них есть некая своя жизнь. Немножко мистическая, как сон, как воспоминание о прошлом, о детстве. Наши вещи – это и мы.

К слову, Анна Мельникова готовит целую серию работ о вечном городе. Продемонстрировать всю хрупкость и красоту окружающего мира с помощью камеры ей, как и многим мастерам художественной фотографии, удалось благодаря арт-фестивалю «Мост».

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:

Для Союза художников – это первый проект, связанный с фотографией. Потому что еще 10-15 лет назад в Беларуси, в Минске шли очень громкие споры в творческой среде: относить ли фотографию к искусству, к художеству как таковому. Больше считали, что фотография – это что-то репортажное, что-то далекое от изобразительного искусства. Я помню сама эти все споры, которые проходили, они были такими жесткими, приводились разные аргументы. Прошло десятилетие после этого и мне кажется, что сегодня уже не возникает такого вопроса: что такое фотография.

Экспозиция представляет светопись в ее историческом развитии, и во всем многообразии жанров, видов, техник, стилистических направлений и экспериментов.

Здесь и тщательно выстроенный кадр, и моментальный снимок, крупномасштабные изображения и средний формат, портретная съемка и пейзажи, использование цифровых технологий и любовь к старым, аналоговым способам съемки.

Кроме того, авторы часто обращаются к «опыту занимательной химии». Оценить результат, а заодно узнать, что такое фотограмма, гуммиарабиковая фотопечать и цианотипия можно во Дворце искусств уже сегодня.

Сергей Кожемякин, фотограф, фотохудожник:

Это одна из самых старых работ. Это 1992 год, когда фотография еще только в Беларуси становилась самостоятельным видом искусства. Сегодня мы видим, что уже фотография представлена на выставке художников вместе с графикой. В те времена фотография была всего лишь прикладным видом искусства, который использовался в газетах и журналах.

Наталья Шарангович:

Мы решили в этом фестивале показать авторов очень известных и молодых. И сделать это в таком любопытном формате, чтобы мы могли сравнить художников в области художественной фотографии, которые заявили о себе достаточно давно и сегодня выставляются не только в Беларуси, но и за рубежом. И как раз в этом зале мы можем увидеть очень известных художников таких, как Игорь Савченко, Сергей Кожемякин или Анна Мельникова. Достаточно много интересных авторов, которые делают и персональные выставки, которые часто участвуют в каких-то международных биеннале. Очень разные формы, оригинальные, современные, философские, графичные по своему изображению.

«Голубые бабочки» Сергея Кожемякина известны далеко за пределами Беларуси. Но какую историю рассказал этой серией фоторабот сам автор? Сергей Кожемякин:

1992 год, если вспомнить, – это время было коренных перемен, когда начался рынок и люди были немного разгубленными, они не знали, что будет дальше. Это время надежд, поиск чего-то нового. Фотография – такой сложный язык, это монтаж, ручная раскраска и этот образ бабочки – это то неуловимое, что должно произойти, еще не понятно, что это будет. Тут бабочка появляется, пропадает и создает взаимодействие. Это автобиографический проект, поэтому для меня это еще личный проект. Я знаю, кто эти люди, почему такие образы. Все равно чувствуется такая растерянность, это тоже отпечаток времени. Это фотография недокументальная по существу, в ней нет прямой хроники, но это ощущение, которое там было, можно почувствовать.

Переосмыслить и вспомнить сложные времена становления государственности, а также вернуться в 26 апреля 1986 года можно в необычном фотопространстве, созданном не только мэтрами отечественной фотографии, но и начинающими мастерами света и тени.

Наталья Шарангович:

Стало очень хорошо заметно, что в последние годы многие выпускники Академии графического дизайна, многие художники все больше и больше обращаются к фотографии как к художественному явлению, как к новому художественному языку, который настолько выразительно может показать какие-то философские вещи, эмоции гораздо ярче, чем шрифтовой вариант.

Многих авторов объединяет путешествие во времени и пространстве. Интерпретируя реальность, одни буквально останавливают время, переносятся в прошлое, чтобы острее осознавать настоящее. Другие искушают зрителей мечтой о приключениях в разных городах, предлагая рассмотреть их не с парадного фасада, а под неожиданным углом.

Наталья Шарангович:

Этот фестиваль интересен тем, что сюда мы привлекли молодежь. Дело в том, что молодежь сейчас в Академии искусств на кафедре делает не только технические задания, но ее все время пытаются направить на какую-то творческую стезю. Этот конкурс, который сейчас был проведен в рамках этого фестиваля, даст возможность этой молодежи понять, насколько им важна эта фотография. Это даст им некий творческий старт, они тоже смогут себя сравнить со старшим поколением. Они могут увидеть необычные формы, они смогут увидеть, как фотография может существовать в разных техниках, потому что техник в фотографии очень много. Это совершенно не та фотография, к которой мы привыкли, когда мы берем в руки даже не фотоаппарат, телефон, как большинство людей, и делаем просто какой-то снимок. Это большое мастерство, построение кадра, композиции, владение какими-то техническими элементами, позволяющими обработать настолько фотографию, что она даже уходит от фотографического варианта и превращается в картину в определенном смысле.