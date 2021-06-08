Владимир Громов о «Славянском базаре»: любому артисту приятно участие в таком фестивале

Владимир Громов, заслуженный артист Республики Беларусь:

Помню, из самых ярких, конечно, впечатлений по «Славянскому базару» – это было совместное выступление. То есть не то, что со мной вместе выступали, в одном концерте участвовали с Кобзоном. Я не знаю, как кому, для каждого артиста, наверное, существуют какие-то персоналии, которые для них служат каким-то таким маяком. Вот Иосиф Давыдович именно в песенном жанре, тех песен, на которых, собственно говоря, я и вырос, всегда служил таким ориентиром. И потом я с большой любовью как раз таки и брался за исполнение тех или иных песен, исполнял их. «Славянский базар» – это все-таки «базар». Хорошее слово. Это смешение всего-всего-всего, людей. Начнем с того, что все доброжелательно. Да, естественно, это работа, потому что любой выход на сцену – это ответственность. Но ощущение работы на подъеме, праздника как-то вот. Ты видишь какие-то лица, новые лица или лица, которые ты хотел бы увидеть уже давно-давно-давно. И, мне кажется, любому артисту приятно участие в таком фестивале.

«Не могу дождаться». Певица Алина Артц высказалась о «Славянском базаре» – подробнее здесь.