А как же судейство? Директор «Славянского базара» отвечает на три популярных вопроса о фестивале

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», ответил на несколько популярных вопросов о фестивале.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

На главной сценической площадке, я считаю, проходит главное событие фестиваля – это конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. В этом году он тоже состоится. Совершенно с разных стран к нам приедут люди. И они будут исполнять два произведения. Одно на свой выбор – это тот мировой хит, который наиболее их раскрывает как творческую натуру. Рядом с ними будет создавать этот номер шоу-балет «Тодес». А во второй конкурсный день, который совмещен с закрытием фестиваля, они выйдут к Президентскому оркестру. Это тоже такой вызов для каждого исполнителя, который работает с живым оркестром, с большим эстрадно-симфоническим оркестром, и исполнит славянские хиты. Ольга Коршун, ведущая:

Конкурс молодых исполнителей – это уже фишка фестиваля. И на самом деле в этом конкурсе участвуют не только славяне. Там, мне кажется, со всех континентов там побывали исполнители, наверное, кроме Антарктиды. Но очень высокие требования. Во-первых, там нет фонограммы, и нужно петь с оркестром. Молодые исполнители соответствуют этому уровню? И растет ли их уровень из года в год?

Глеб Лапицкий:

Это не то что, наверное, принципиальное отличие от всего происходящего вокруг Витебска и Беларуси на таком культурном пространстве. Конкурс 30 лет несет не просто живое исполнение. А конкурс несет без фонограммы, даже минусовой. У нас на сцене сидит настоящий живой эстрадно-симфонический оркестр. Сейчас это Президентский оркестр Беларуси. Но и конкурс – это как раз таки, мне кажется, главная инвестиция «Славянского базара» в мировую культуру. Потому что на этом конкурсе рождаются артисты, именно артисты, не вокалисты. Когда-то – да, он был придуман как конкурс именно вокальный. Но сейчас это конкурс, который открывает артиста. Это готовый уже исполнитель, который может выйти и собрать любую арену, любой зал. Потому что он не только должен выйти к оркестру. А сейчас вы же видите, как развивается эстрадное исполнение, молодежное исполнение. Многое же из наших кумиров молодежи TikTok и так далее, они же даже не понимают в принципе, что такое ноты, у них все делает студия. А здесь сделать студии ничего невозможно. И многие исполнители, которые приезжают к нам – для них шок просто выйти к оркестру. 70 человек с инструментами.

Ольга Коршун:

Это испытание. Глеб Лапицкий:

Когда оркестр живой начинает играть, это никогда не заменит фонограмму. А второе испытание, которое им надо пройти, им надо наравне с балетом «Тодес» показать свое хореографическое искусство, искусство владения залом. Вот именно поэтому у фестиваля в Витебске, у его конкурса взрослого гран-при 20 000 долларов, которые ты можешь получить только тогда, когда ты что-то в себя вложил и творчески, и материально.

Ольга Коршун:

Судейство. Это отдельный вопрос на всех конкурсах. У вас всегда председатель жюри – это авторитетный человек в мире музыки, безусловно. В свое время это был Мулявин, Мишель Легран, Тамара Гвердцители. Это люди, в которых мы не сомневаемся, конечно, ни на секунду. Но вот у меня, как у зрителя (возможно, это очень субъективное мнение) сложилось впечатление, что чаще всего гран-при завоевывают представители, вот трех славянских народов: Беларуси, России, Украины. Возможно это не так. Объективность судейства. Глеб Лапицкий:

Объективность судейства 100 %. Вот я как директор фестиваля могу открыто заявить, что, вы представляете, что такое Мишелю Леграну сказать, что значит так, выиграет белорус. Эта же фраза вызывает сразу смех. Или Тамаре Михайловне Гвердцители: «Значит, Тамара Михайловна, вы к нам приезжайте, гран-при завоюет обязательно россиянин».

Ольга Коршун:

Или грузин. Глеб Лапицкий:

Это же невозможно в принципе. Вы знаете, очень здесь многое складывается на физиологическом уровне. Мы привыкли слышать фонетику и вокальные приемы именно нашего медийного пространства. И когда мы сидим в жюри, и когда жюри оценивает, и когда зрительный зал оценивает. Вот если мы, например, возьмем китайскую фонетику, которая идет по полутонам, то даже как бы это идеально ни спел, люди славянского мира не оценят это. И точно так и здесь. А то, что касается вокальной школы. Вокальная школа Беларуси, России, Украины, безусловно, классная, она правильная, она фундаментальная. И если вот вы заметили, например, в прошлом году у нас был совершенно – Роман Волознев – не характерный исполнитель для Беларуси. Потому что Беларусь – это всегда сильная подача, это такой, если тембр, то баритон, если тенор – значит это только стопроцентный тенор. И мы стараемся сейчас тоже. Потому что во многих странах проходят национальные отборы, и когда мы присутствуем там или через онлайн-пространство, мы стараемся чуть-чуть осовременить. В том числе, мы же видим, как тренды вокального искусства тоже меняются, и мы стараемся осовременить. Но «Славянский базар» – стопроцентная справедливость судейства показывает: мексиканец Родриго де ла Кадена приехал, спел «Калинку», в которой в принципе три-четыре ноты надо исполнить, и занял гран-при.