А вы знали, почему «Славянский базар» в Витебске назвали именно так?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

На самом деле, в истории фестиваля как раз таки слово «базар», наверное, стало ключевым. В 1992-м, даже, наверное, в 1991 году, когда он задумывался (вот этот вот рубеж, когда распадалась огромная страна, и надо было найти альтернативу того фестиваля, который был Фестиваль польской песни) как раз таки Родион Михайлович Басс со своими коллегами думали: «А как же назвать?» Ведь правильно говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. А вот, как и на базаре есть совершенно все, так и на нашем «Славянском базаре» есть совершенно все, только в отрасли культуры. Ведь «Славянский базар» – это не только площадка фестивальная в плане разных жанров, но и разных возрастов, разных вкусов. Поэтому, мне кажется, что тогда тот посыл, который был со «Славянским базаром» – это все правильно было выбрано. И не знаю, как так случилось на самом деле, название «Славянского базара» образовалось в кафе в Москве, которое называется «Славянский базар».

Как ведут себя звезды на «Славянском базаре»? О закулисье фестиваля рассказывает Глеб Лапицкий – подробнее здесь.