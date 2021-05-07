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Война глазами детей. Семь проникновенных историй в эфире СТВ

07 мая 2021 13:24
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Война ворвалась в их жизни совсем нежданно. Кому-то 13, а кому-то только 5. Конечно, не все помнят те страшные военные годы в мелочах, но в жизни каждого из них есть фрагменты, которые осколками врезались в память навечно.

Война глазами детей. Семь проникновенных историй в эфире СТВ -1

Никаких игрушек и книжек, лишь голод, холод, бомбежки и потеря самых близких людей. Дети без детства, дети, которые вынесли столько горя, что и взрослому порой не под силу. Сегодня спустя десятилетия они вспоминают самую кровопролитную войну XX века, войну, которую видели лично.

Война глазами детей. Семь проникновенных историй в эфире СТВ -4

Мне было 13. Папа был партийным, руководил колхозом – таких немцы не любили.

Война глазами детей. Семь проникновенных историй в эфире СТВ -7

Мне пятый год всего шел. Лишь фрагменты в памяти. Знаете, они снятся по ночам. Эти страшные сны из детства…

Война глазами детей. Семь проникновенных историй в эфире СТВ -10

Я в Ленинграде родился, в 37-м. Мы жили в Снегиревке на четвертом этаже.

Война глазами детей. Семь проникновенных историй в эфире СТВ -13

7 детских судеб, 7 проникновенных историй о войне, рассказанные детьми. В День Великой Победы телеканал СТВ расскажет о том, что навсегда должно остаться в нашей памяти. Ведь пока мы помним – мы живем.

Война глазами детей. Семь проникновенных историй в эфире СТВ -16

Съемки телепроекта длились несколько дней. Этому предшествовала серьезная работа редакторской группы, продумывалась режиссерская концепция. Основа сценария, к слову, – это реальные события военных лет, которые довелось пережить детям войны. Серьезное внимание и художественному оформлению сцены. Тот самый случай, когда мелочей быть не может, важно все.

Война глазами детей. Семь проникновенных историй в эфире СТВ -19

После съемок проекта дети, задействованные на площадке, признались – слезы не раз наворачивались на глаза во время работы. Возможно, еще и поэтому проект получился по-настоящему жизненным, очень трогательным, ведь равнодушных в съемочной группе попросту не было. Более того, телеканалу СТВ удалось даже исполнить заветные мечты героев проекта.

Война глазами детей. Семь проникновенных историй в эфире СТВ -22

Али Керимов, звукорежиссер:
Интересно, что в этом году активно готовится Лидия Петровна – это ветеран Великой Отечественной. И насколько приятно наблюдать и профессионализм, и уровень подготовки. Нечему было волноваться, замечательно справился человек. Посмотрите, обязательно поддержите этого человека, потому что это действительно большое дело. Я считаю, что дебют удался.

Война глазами детей. Семь проникновенных историй в эфире СТВ -25

Лидия Петровна Евсеенко – обладательница уникального голоса с диапазоном в несколько октав, всю жизнь мечтала о большой сцене. В этом году ее желание сбылось.

Лидия Евсеенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Чувствуется, что вы хорошее дело делаете. И то, что вы мне предложили, по-моему, это достойно даже какого-то подвига для меня, потому что это ответственное дело, ответственное время на очень ответственном мероприятии.

Война глазами детей. Семь проникновенных историй в эфире СТВ -28

Уникальный телепроект, где органично переплелись военные истории детворы и песни, без которых уже трудно представить себе День Победы, смотрите в эфире СТВ уже в воскресенье, 9 мая в 18:20.

# Великая Отечественная война # Культура # Али Керимов # Лидия Евсеенко # Фотофакт # Музыка

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