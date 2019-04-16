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8-летняя минчанка получила бронзу на международном конкурсе рисунков в Японии

16 апреля 2019 18:15
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Новости Беларуси. 8-летняя Софья Боровик – воспитанница студии детского творчества стала бронзовым призёром Всемирного конкурса детского рисунка в Японии, который проводился уже в 26 раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

8-летняя минчанка получила бронзу на международном конкурсе рисунков в Японии-1

8-летняя минчанка получила бронзу на международном конкурсе рисунков в Японии-3

В конкурсе участвовало свыше 20 тысяч работ из 76 стран мира. Главная особенность – в выборе победителей: жюри оценивает работы детей, не зная ни возраста, ни страны, из которой приехал рисунок.

8-летняя минчанка получила бронзу на международном конкурсе рисунков в Японии-6

Александра Хмыль, руководитель студии детского творчества:
Это очень приятный конкурс, всегда проходит все очень интеллигентно, культурно. Посылаешь работы – получаешь письмо «Спасибо за участие, мы ваши работы получили». Самое главное – не только обучаем рисовать, но и обучаем, как надо общаться друг с другом, мы даже называемся «Маленький муравейник», потому что на первом месте здесь – трудолюбие.

8-летняя минчанка получила бронзу на международном конкурсе рисунков в Японии-9

Ученики студии детского творчества неоднократно становились победителями международных конкурсов в Швеции, Америке, Италии и Армении.

8-летняя минчанка получила бронзу на международном конкурсе рисунков в Японии-12

А за участие в японском конкурсе в разные годы воспитанники студии были отмечены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

# Конкурс детского рисунка # Культура # Александра Хмыль # Фотофакт

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