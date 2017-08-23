Церемония открытия Евроигр-2019 пройдёт на минском стадионе «Динамо»

Новости Беларуси. Где пройдут ключевые мероприятия Европейских Игр в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Патеев, первый заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:

На данный момент определены практически все объекты, на которых будут проходить самые основные спортивные мероприятия. Это, прежде всего, всем известные наши «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», Дворец спорта, Дворец спорта в Уручье, тир Тимошенко строится. В центре города завершается реконструкция стадиона «Динамо», где пройдёт церемония торжественного открытия и закрытия Европейских Игр. И там планируется выступления, в рамках проведения этих Европейских Игр, соревнований по лёгкой атлетике.