Прямой эфир

Церемония открытия Евроигр-2019 пройдёт на минском стадионе «Динамо»

23 августа 2017 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Где пройдут ключевые мероприятия Европейских Игр в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Патеев, первый заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:
На данный момент определены практически все объекты, на которых будут проходить самые основные спортивные мероприятия. Это, прежде всего, всем известные наши «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», Дворец спорта, Дворец спорта в Уручье, тир Тимошенко строится. В центре города завершается реконструкция стадиона «Динамо», где пройдёт церемония торжественного открытия и закрытия Европейских Игр. И там планируется выступления, в рамках проведения этих Европейских Игр, соревнований по лёгкой атлетике. 

Спортивные секции для детей в Минске – как выбрать и когда записываться?

# Европейские игры # Андрей Патеев

Другие новости рубрики

Все новости
Какие площадки в Минске примут Евроигры-2019?
23 августа 2017 17:34

Какие площадки в Минске примут Евроигры-2019?

Список спортивных школ Минска: где искать?
23 августа 2017 17:33

Список спортивных школ Минска: где искать?

Занятия в детских спортивных секциях в Минске: сколько стоят?
23 августа 2017 17:33

Занятия в детских спортивных секциях в Минске: сколько стоят?