Мемориал «Хатынь» создавали рядом с Вечным огнём. Побывали в мастерской архитектора Левина на площади Победы

В некоторых домах Минска цокольные этажи облюбовали творческие деятели, открыв там собственные мастерские. Одна из таких была и в доме на проспекте Независимости, 36, рассказали в фильме «Тайны Беларуси».

Галина Левина, архитектор, директор УП «Творческая мастерская архитектора Л. Левина»:

Мы находимся в творческой мастерской архитектора Левина. Место в, казалось бы, жилом доме, который известен многими известными людьми, кто здесь жил, и своей историей послевоенного строительства Минска. В этом месте создавалась «Хатынь», здесь работала творческая группа.

Архитекторы входили с жильцами через одну парадную, подъезд выходил на проспект, который тогда носил имя Ленина. Первоначально на этом месте располагался теплоузел, а мастерская и вовсе не была предусмотрена проектом. Это сегодня в мастерской огромные планшеты и просторные галереи. Раньше же условия были не такими комфортными. Печку топили сами, а помещение уходило в самую глубь дома.