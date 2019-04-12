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Мемориал «Хатынь» создавали рядом с Вечным огнём. Побывали в мастерской архитектора Левина на площади Победы

12 апреля 2019 19:41
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В некоторых домах Минска цокольные этажи облюбовали творческие деятели, открыв там собственные мастерские. Одна из таких была и в доме на проспекте Независимости, 36, рассказали в фильме «Тайны Беларуси».

Мемориал «Хатынь» создавали рядом с Вечным огнём. Побывали в мастерской архитектора Левина на площади Победы-1

Мемориал «Хатынь» создавали рядом с Вечным огнём. Побывали в мастерской архитектора Левина на площади Победы-3

Галина Левина, архитектор, директор УП «Творческая мастерская архитектора Л. Левина»:
Мы находимся в творческой мастерской архитектора Левина. Место в, казалось бы, жилом доме, который известен многими известными людьми, кто здесь жил, и своей историей послевоенного строительства Минска. В этом месте создавалась «Хатынь», здесь работала творческая группа.

Мемориал «Хатынь» создавали рядом с Вечным огнём. Побывали в мастерской архитектора Левина на площади Победы-6

Архитекторы входили с жильцами через одну парадную, подъезд выходил на проспект, который тогда носил имя Ленина. Первоначально на этом месте располагался теплоузел, а мастерская и вовсе не была предусмотрена проектом.

Это сегодня в мастерской огромные планшеты и просторные галереи. Раньше же условия были не такими комфортными. Печку топили сами, а помещение уходило в самую глубь дома.

Мемориал «Хатынь» создавали рядом с Вечным огнём. Побывали в мастерской архитектора Левина на площади Победы-9

Мемориал «Хатынь» создавали рядом с Вечным огнём. Побывали в мастерской архитектора Левина на площади Победы-11

Галина Левина:
Здесь всегда была высота, необходимая в то время для молодых архитекторов, которые работали в области монументального искусства.  Потому что здесь делали скульптуры. И Аникейчик приходил, и Май Данциг.  

Мемориал «Хатынь» создавали рядом с Вечным огнём. Побывали в мастерской архитектора Левина на площади Победы-14

# Скульптура # Культура # Галина Левина

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