Ростислав Кример: «Я всегда хотел сделать что-то, чтобы в стране, где я родился, произошло историческое событие»

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Ростислав Кример о фестивале Башмета: «В Европе возраст зрителей – всё старше. А у нас – моложе и моложе»
Ростислав Кример: «Не нужна специальная подготовка для того, чтобы ходить на концерты классической музыки»
Ростислав Кример о том, чем человек лучше робота: «Мы способны на непопулярные решения для себя во имя добра»
Ростислав Кример рассказал, зачем хотел покалечить себя в детстве
Ростислав Кример об Элтоне Джоне: «Сам факт общения, эта аура запоминаются на всю жизнь. А о чём говорили – это вторично»