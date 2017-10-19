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Ростислав Кример: «Я всегда хотел сделать что-то, чтобы в стране, где я родился, произошло историческое событие»

19 октября 2017 19:59
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Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

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# Культура # Международный фестиваль Юрия Башмета # Белорусские исполнители # Ростислав Кример

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Что пианист Кример поёт в караоке?
19 октября 2017 19:56

Что пианист Кример поёт в караоке?

Ростислав Кример об Элтоне Джоне: «Сам факт общения, эта аура запоминаются на всю жизнь. А о чём говорили – это вторично»
19 октября 2017 19:55

Ростислав Кример об Элтоне Джоне: «Сам факт общения, эта аура запоминаются на всю жизнь. А о чём говорили – это вторично»

Ростислав Кример рассказал, зачем хотел покалечить себя в детстве
19 октября 2017 19:55

Ростислав Кример рассказал, зачем хотел покалечить себя в детстве