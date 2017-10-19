Ростислав Кример о фестивале Башмета: «В Европе возраст зрителей – всё старше. А у нас – моложе и моложе»

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Прошёл 12-ый фестиваль Юрия Башмета. Люди уже привыкли, разбаловались или Вы всё ещё видите восхищение, удивление?

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:

Я думаю, что публика стала гораздо более образованной за 12 лет и гораздо более молодой. Потому что, если вначале средний возраст зрителя, слушателя фестиваля был 60 лет и выше, то сегодня это – 35-45. И это – огромный шаг, особенно, с учётом того, что в Европе возраст всё старше и старше становится зрителей. А у нас – моложе и моложе.