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Ростислав Кример о фестивале Башмета: «В Европе возраст зрителей – всё старше. А у нас – моложе и моложе»

19 октября 2017 19:54
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Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Прошёл 12-ый фестиваль Юрия Башмета. Люди уже привыкли, разбаловались или Вы всё ещё видите восхищение, удивление?

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
Я думаю, что публика стала гораздо более образованной за 12 лет и гораздо более молодой. Потому что, если вначале средний возраст зрителя, слушателя фестиваля был 60 лет и выше, то сегодня это – 35-45. И это – огромный шаг, особенно, с учётом того, что в Европе возраст всё старше и старше становится зрителей. А у нас – моложе и моложе.

Ростислав Кример: «Я всегда хотел сделать что-то, чтобы в стране, где я родился, произошло историческое событие»

# Культура # Международный фестиваль Юрия Башмета # Белорусские исполнители # Ростислав Кример

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