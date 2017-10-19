Что пианист Кример поёт в караоке?

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мы с Вами встречались по деловому вопросу в одном из заведений Минска, Вы сказали, что хорошо знаете – здесь есть караоке, здесь можно хорошо провести время. И я подумал: «Господи, я совсем никогда не мог представить, что человек, являющийся музыкантом, который посвящает большую часть жизни классической музыке, может провести время в караоке». Вы, действительно, можете оказаться в караоке? И, если Вы будете в караоке, что Вы будете там петь?

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:

Фрэнка Синатру, например.

Да, тут вполне допустимо.

Ростислав Кример:

Или Стинга. То есть, конечно, я буду петь то, что, опять же, с точки зрения искусства, в моём понимании, интересно.