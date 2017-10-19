Ростислав Кример об Элтоне Джоне: «Сам факт общения, эта аура запоминаются на всю жизнь. А о чём говорили – это вторично»

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вы знакомы с Элтоном Джоном.
Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
Да.
Вы являлись организатором его концерта в Минске. Одним из организаторов.
Ростислав Кример:
Да.
Как Вы думаете, вот его мысль композиторская – если бы его не толкнуло, скажем, на широкую аудиторию, он реализовался бы в другое время, как классический композитор?
Ростислав Кример:
Я не склонен говорить, что было бы, если… Он занял своё место. Потрясающе.
Легендарный музыкант.
Мы же не занимаемся организацией концертов поп-музыки, но я всегда хочу сделать что-то, чтобы в стране, где я родился, произошло какое-то историческое событие.
Правда, что он выходит на сцену раньше времени? Обычно все опаздывают, а он торопится. Почему это происходит?
Ростислав Кример:
Потому что драйв, потому что он хочет быстрее выйти на сцену.
И он ждёт-ждёт – это же волнение творческое.
Один из-за того, что волнуется – ему требуется больше времени. А он хочет быстрее на сцену.
О чём вы говорили? Вам довелось говорить о классической музыке или об эстрадной музыке? О рок-н-ролле?
Ростислав Кример:
Я старался его не занимать, как бы, время пустыми разговорами или расспросами. Сам факт общения, эта аура запоминаются на всю жизнь. А о чём говорили – это абсолютно вторично, в итоге.
Он – огромная личность.
И, если Вы знаете, большинство своих гонораров он отдаёт на благотворительность.
Ростислав Кример: «Я всегда хотел сделать что-то, чтобы в стране, где я родился, произошло историческое событие»