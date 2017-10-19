Ростислав Кример рассказал, зачем хотел покалечить себя в детстве

Вы, насколько мне известно, когда были совсем мальчишкой, попытались себя покалечить, чтобы, в общем, Вас не заставляли заниматься музыкой.

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:

Это почти так. Я пытался растянуть сухожилие на пальце. Не сломать палец, а растянуть, потому что это бы позволило мне передышку на 2-3 месяца, пока он будет восстанавливаться. Я просто хотел паузу. Подустал.