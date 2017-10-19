Прямой эфир

Ростислав Кример рассказал, зачем хотел покалечить себя в детстве

19 октября 2017 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вы, насколько мне известно, когда были совсем мальчишкой, попытались себя покалечить, чтобы, в общем, Вас не заставляли заниматься музыкой.

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
Это почти так. Я пытался растянуть сухожилие на пальце. Не сломать палец, а растянуть, потому что это бы позволило мне передышку на 2-3 месяца, пока он будет восстанавливаться. Я просто хотел паузу. Подустал. 

Ростислав Кример: «Я всегда хотел сделать что-то, чтобы в стране, где я родился, произошло историческое событие»

# Культура # Международный фестиваль Юрия Башмета # Белорусские исполнители # Ростислав Кример

Другие новости рубрики

Все новости
Ростислав Кример о том, чем человек лучше робота: «Мы способны на непопулярные решения для себя во имя добра»
19 октября 2017 19:55

Ростислав Кример о том, чем человек лучше робота: «Мы способны на непопулярные решения для себя во имя добра»

Ростислав Кример: «Не нужна специальная подготовка для того, чтобы ходить на концерты классической музыки»
19 октября 2017 19:55

Ростислав Кример: «Не нужна специальная подготовка для того, чтобы ходить на концерты классической музыки»

Ростислав Кример о фестивале Башмета: «В Европе возраст зрителей – всё старше. А у нас – моложе и моложе»
19 октября 2017 19:54

Ростислав Кример о фестивале Башмета: «В Европе возраст зрителей – всё старше. А у нас – моложе и моложе»