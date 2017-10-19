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Ростислав Кример: «Не нужна специальная подготовка для того, чтобы ходить на концерты классической музыки»

19 октября 2017 19:55
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Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
Мы ведь играем не для профессионалов, мы играем для вас, для публики. И  невозможно остаться равнодушным к хорошему исполнению.

Если человек пришёл неподготовленный, он слышит атмосферу и окунается в неё.

И знает, что он придёт ещё раз. Я убеждён в том, что не нужна специальная подготовка для того, чтобы ходить на концерты классической музыки, потому что эта музыка проникает в самое сердце.   

Ростислав Кример: «Я всегда хотел сделать что-то, чтобы в стране, где я родился, произошло историческое событие»

# Культура # Международный фестиваль Юрия Башмета # Белорусские исполнители # Ростислав Кример

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