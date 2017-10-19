Ростислав Кример: «Не нужна специальная подготовка для того, чтобы ходить на концерты классической музыки»

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:

Мы ведь играем не для профессионалов, мы играем для вас, для публики. И невозможно остаться равнодушным к хорошему исполнению.

Если человек пришёл неподготовленный, он слышит атмосферу и окунается в неё.

И знает, что он придёт ещё раз. Я убеждён в том, что не нужна специальная подготовка для того, чтобы ходить на концерты классической музыки, потому что эта музыка проникает в самое сердце.