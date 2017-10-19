Ростислав Кример о том, чем человек лучше робота: «Мы способны на непопулярные решения для себя во имя добра»

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы сталкивались с продуктом, когда искусственный разум моделирует музыку? То есть, закладываются в алгоритм длительность, приятные мелодические темы и, в общем-то, программа создавала музыкальные произведения, которые, во-первых, являются оригинальными, не находят совпадения, с другой стороны, являются оригинальным творческим продуктом.

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:

Мне кажется, что искусственный разум не может скопировать неординарное мышление. Он может, на сегодняшний день, во всяком случае, я могу быть неправ, но, мне кажется, человек очень сильно отличается от машины.

Какой бы эффектной и точной она ни была.

Потому что мы способны на какие-то непопулярные решения для себя во имя какого-то добра, например. Машина на это неспособна. Мы можем чем-то пожертвовать ради того, чтобы кому-то рядом стало немножко лучше.