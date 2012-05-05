Поезд инноваций из России с 8 выставочными вагонами прибыл в Минск

Новости Беларуси. Российский поезд инноваций прибыл в Минск. Передвижной комплекс состоит из восьми выставочных вагонов. Белорусы здесь могут наглядно познакомится с новейшими технологиями, которые будут использованы при строительстве АЭС в нашей стране.

Центральная часть экспозиции посвящена системам безопасности российских реакторов поколения «три плюс». А надев специальные очки, можно посмотреть, как выглядит проект современной атомной станции в формате 3D.

Состав будет находиться в Беларуси до 13 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Алексеенков, заместитель начальника передвижного выставочного комплекса:

Основной упор сделан на системе защиты и объяснении того, что мирного атома бояться не стоит. Потому что очень большой процент стоимости в интеллектуальном труде. Все уроки, которые были преподнесены нам Чернобылем, Фукусимой, учтены в данном проекте.

Локомотивщик:

Мне как локомотивщику понравилась кабина электровоза, то, что в реальном времени можно это посмотреть, попробовать себя за этим пультом.

Минчанин:

Настолько все качественно выполнено, качественно объясняют и впечатляют сами экспонаты.