Международный фестиваль славянских единоборств открылся под Гродно

Новости Беларуси. Сражения с косами, кулачные бои и битвы дубинами. Под Гродно открылся Международный фестиваль славянских единоборств. Боевые традиции наших предков гостям праздника продемонстрировали десятки исторических клубов со всей Беларуси и Украины.

Все сражения здесь с исторической точностью повторяют бои древних славян. Будь это рукопашная схватка или турнир на мечах. Чтобы познакомить гродненцев с техникой ведения боя нашими предками, в город над Неманом приехали десятки исторических клубов со всей Беларуси и Украины.

Владимир Адамов, руководитель клуба славянских единоборств:

Историческое направление, как мы его называем, – это реконструкция доспехов славян, оружия славян и методы ведения боя славян. Мы работаем с различным оружием, с которым работали наши предки.

У каждого клуба своя площадка, свой боевой стан. И здесь все как в раннем средневековье. Атмосфера воссоздана по историческим документам, древнерусским летописям. Даже одежда сшита по лекалам наших предков.

Владимир Семенов, участник фестиваля славянских единоборств:

У меня и ботинки из кожи сделаны по историческим стандартам. Онучи, истинно славянское. Они льняные, перемотаны обмотками. Там штаны, рубахи, нижняя и верхняя. Верхняя делается либо из шерсти, либо из плотного льна.

Поскольку фестиваль боевых искусств, то особое место занимает оружие. Здесь нет места европейским арбалетам и пищалям. Древние славяне шли в бой с тем, что было под рукой. И такие образцы для врага представляли большую опасность.

Данила Сенин, участник фестиваля славянских единоборств:

Это обыкновенная коса. Крестьяне косили в поле и в случае опасности могли использовать как режущее оружие. Также цеп, который использовался для обмолота зерна. В случае опасности использовался как ударное оружие.

Среди славянских воинов встречались и девушки. Однако в бою они ничуть не уступали мужчинам.

Алена Адамова увлеклась единоборствами наших предков еще в школе и с тех пор не пропускает ни одной тренировки. Даже травмы, которые часто случаются, ее не пугают.

Алена Адамова, участница фестиваля славянских единоборств:

Мужчины нас щадят, ничего такого серьезного у девушек не случается. Конечно, у мужчин это другой вопрос, а нас щадят.

Перенять белорусский опыт проведения таких фестивалей приехали и гости с Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Увиденное, признаются запорожские казаки, их впечатлило.

Константин Рыжов, вице-президент Всеукраинской федерации «Спас»:

Было очень интересно посмотреть. Нас очень впечатлил уровень подготовки, уровень реконструкции и оружия.

Фестиваль славянских единоборств будет проходить на протяжении двух дней. За это время гости праздника смогут познакомиться не только с боевыми традициями наших предков, но и с культурой, и с обрядами древних славян.