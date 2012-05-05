Прямой эфир

Республиканская молодежная акция «Спасибо за победу» стартовала в Беларуси

05 мая 2012 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Спасибо за победу». Республиканская молодежная акция с таким названием стартовала в Беларуси. Она посвящена 67-й годовщине окончания Великой Отечественной. Ребята почтили минутой молчания память погибших во время войны. Под звуки музыки в исполнении военного оркестра возложили венок и цветы к монументу Победы и Вечному огню.

К акции присоединились и участники пятого Международного слета ретро-автомобилей из России, Латвии, Литвы, Эстонии. Они сделали круг почета на своих уникальных авто и проехали вдоль проспекта Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны:
Победу мы праздновали с большой радостью, с криками «Ура!», со стрельбой холостыми снарядами.
Совместная наша борьба за справедливое дело, за экономическую мощность, довоенную мощность нашего государства в содружестве с Россией и другими бывшими странами СНГ поможет нам и в дальнейшем отстоять мир и каждый год с радостью праздновать Победу.

Алла Чаудер, пионер:
Я никогда до этого момента не общалась с ветеранами. Хочу их поздравить, поблагодарить за то, что они для нас сделали, пообщаться с ними.

Евангелина Мицкевич, пионер:
Мы хотим им подарить немного радости. Мы уже обходим их на дому, дарим открытки, цветы.

Наталья Кураш, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:
К сожалению, ветеранов у нас становится все меньше и меньше, поэтому мы должны их все-таки благодарить за то, что они сделали, сделали нашу страну красивой, свободной, независимой.

# Культура # Акции # БРСМ # Фотофакт # Наталья Кураш # Александр Фень # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
04 мая 2012 06:21

4 мая в Беларуси наградят лучших журналистов республиканских и региональных изданий

02 мая 2012 10:32

Более 108 тысяч человек приняли участие в торжествах 1 мая в Беларуси

02 мая 2012 05:58

В БГУ открывается международный форум студенческих хоров «Папараць-кветка – 2012»