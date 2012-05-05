Республиканская молодежная акция «Спасибо за победу» стартовала в Беларуси

Новости Беларуси. «Спасибо за победу». Республиканская молодежная акция с таким названием стартовала в Беларуси. Она посвящена 67-й годовщине окончания Великой Отечественной. Ребята почтили минутой молчания память погибших во время войны. Под звуки музыки в исполнении военного оркестра возложили венок и цветы к монументу Победы и Вечному огню.

К акции присоединились и участники пятого Международного слета ретро-автомобилей из России, Латвии, Литвы, Эстонии. Они сделали круг почета на своих уникальных авто и проехали вдоль проспекта Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны:

Победу мы праздновали с большой радостью, с криками «Ура!», со стрельбой холостыми снарядами.

Совместная наша борьба за справедливое дело, за экономическую мощность, довоенную мощность нашего государства в содружестве с Россией и другими бывшими странами СНГ поможет нам и в дальнейшем отстоять мир и каждый год с радостью праздновать Победу.

Алла Чаудер, пионер:

Я никогда до этого момента не общалась с ветеранами. Хочу их поздравить, поблагодарить за то, что они для нас сделали, пообщаться с ними.

Евангелина Мицкевич, пионер:

Мы хотим им подарить немного радости. Мы уже обходим их на дому, дарим открытки, цветы.

Наталья Кураш, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

К сожалению, ветеранов у нас становится все меньше и меньше, поэтому мы должны их все-таки благодарить за то, что они сделали, сделали нашу страну красивой, свободной, независимой.