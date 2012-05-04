4 мая в Беларуси наградят лучших журналистов республиканских и региональных изданий

Новости Беларуси. В преддверии дня печати в Беларуси наградят лучших журналистов республиканских и региональных изданий. Главная интрига национального конкурса печатных СМИ «Золотая Литера» разрешится 4 мая. Торжественная церемония пройдет в Национальной библиотеке.

Всего на конкурс было подано около 250 заявок, и почти половина из них – из регионов. Победителей назовут в десяти номинациях. В этом году среди них есть и новые – это «Лучший авторский блог сайтов печатных СМИ», «Лучшее отраслевое издание» и «Лучший репортер районных, городских и многотиражных печатных СМИ». А гран-при традиционно достанется авторам самого интересного творческого проекта года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.