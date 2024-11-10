Больше 600 показов за неделю! Кто взял главный приз – подводим итоги кинофестиваля «Лістапад»
На неделе белорусы могли насладиться и пищей духовной. В Минске прошел международный кинофестиваль «Лістапад». В пятницу, 8 ноября, состоялось его закрытие, но приятное послевкусие еще долго не покинет любителей хороших фильмов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Их на фестивале было в избытке. А лучшие ленты и их создатели получили заслуженные награды. В 2024 году за золотой кленовый лист боролись 130 уникальных фильмов. Каждый оставил свой след в сердцах зрителей. Но больше всего жюри покорила китайская кинолента. Специального приза от главы государства «за гуманизм и духовность в кино» удостоен режиссер из Якутии – Михаил Лукачевский. Его фильм «Там, где танцуют стерхи» закрывал фестиваль.
На фестивале были представлены 7 конкурсных программ. Белорусская игровая лента и анимация стали обладателями статуэток, а фильм «Черный замок» по произведению Владимира Короткевича получил спецприз. Среди конкурсных работ были не только картины «Беларусьфильма», но и авторские ленты. Съемочная группа СТВ также представила уникальный продукт. Это фильм «Интернационал» из цикла «Партизанская сторона», сценарий которого написала шеф-редактор программы «Неделя» Анастасия Дехтяр, а режиссером стала Кристина Яркина-Москалева.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Фильмы разные, фильмы классные, интересные, душевные. Я уверен, что каждый нашел фильм по своей душе. Подробности.
30-й кинофестиваль собрал рекордное количество заявок – более 3,5 тысячи. Впечатляет и география участников – картины представили 120 стран, включая Китай, Бразилию, Индию, Иран. За неделю форум охватил десятки белорусских городов. Прошло больше 600 показов. Слоган «Кино со знаком качества» полностью оправдан – на экранах только лучшие картины. Надеемся, «Лiстапад» будет держать планку.