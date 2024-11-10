Больше 600 показов за неделю! Кто взял главный приз – подводим итоги кинофестиваля «Лістапад»

На неделе белорусы могли насладиться и пищей духовной. В Минске прошел международный кинофестиваль «Лістапад». В пятницу, 8 ноября, состоялось его закрытие, но приятное послевкусие еще долго не покинет любителей хороших фильмов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Их на фестивале было в избытке. А лучшие ленты и их создатели получили заслуженные награды. В 2024 году за золотой кленовый лист боролись 130 уникальных фильмов. Каждый оставил свой след в сердцах зрителей. Но больше всего жюри покорила китайская кинолента. Специального приза от главы государства «за гуманизм и духовность в кино» удостоен режиссер из Якутии – Михаил Лукачевский. Его фильм «Там, где танцуют стерхи» закрывал фестиваль.