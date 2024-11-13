В Беларуси обновили самый большой в стране ткацкий станок

Около 50 километров хлопчатобумажной нити – столько материала понадобилось, чтобы заправить основу в самом большом в Беларуси ткацком станке. Его ширина – 2,5 метра, высота – почти столько же. Уникальные кросна изготовлены более 40 лет назад. Основа, заправленная создателем, закончилась. Чтобы продолжать работу на станке, была необходима новая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процесс трудоемкий и кропотливый. Всего нужно было заправить более 400 тысяч нитей. Этим на протяжении месяца занимались две мастерицы. От качества проделанной ими работы будет зависеть качество гобеленов, которые будут создавать на этом станке на протяжении ближайших десятилетий.

Евгения Станина, мастер по ткачеству:

С бобины нитку надо было превратить в несколько кос. Косы соединить, намотать на вал станка, чтобы потом была возможность каждую ниточку индивидуально поставить в станке на свое место, у каждой нитки из 4 100 есть свое индивидуальное место, если они неправильно заправлены, процесс ткачества не пойдет.

Уникальный станок установлен в Гродненском областном методическом центре народного творчества. Уже не одно десятилетие на кроснах работает дочь их создателя. Творчество Елены Шунейко занесено в Государственный список историко-культурных ценностей. Летом мастерица завершила работу над гобеленом, посвященном 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.