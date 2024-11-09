Александр Ясень: искусство создает мосты, оно объединяет людей. Поговорили об эмоциях после кинофестиваля «Лістапад»

Неделя насыщенной киножизни подошла к концу. Накануне состоялась церемония закрытия юбилейного Минского кинофестиваля «Лістапад». Кстати, гостей по традиции было больше, ведь всем очень хочется узнать, кто же увезет домой Гран-при.
Об эмоциях и чувствах в праздниках поговорим сегодня с Александром Ясенем – актером, продюсером, режиссером, автором и исполнителем песен и стихов, преподавателем актерского мастерства в студии программы «Новое утро».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Доброе утро. ХХХ международный фестиваль закрыт, закончен, но жизнь продолжается, и творческая жизнь тем более, которая наполнена сейчас какими-то новыми эмоциями и впечатлениями от кинофестиваля. Расскажите о них.
Александр Ясень, актер, продюсер, режиссер, автор и исполнитель песен и стихов:
Об эмоциях, конечно. Я считаю, что жизнь всегда только начинается в любой момент времени, особенно, когда что-то заканчивается. Эмоции прекрасны, потому что я на самом деле второй раз в вашем городе, а в первый раз был просто проездом, впечатлен самим городом, самим фестивалем, людьми, которые здесь собрались, огромным количеством людей, представляющих разные страны. Вот. И сейчас, я думаю, это одно из самых важных моментов в нашей жизни, потому что искусство создает мосты, оно объединяет людей. И здесь именно этот фестиваль «Лістапад», он об этом. Именно об этом. И меня это поразило.
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