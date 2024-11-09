Александр Ясень: искусство создает мосты, оно объединяет людей. Поговорили об эмоциях после кинофестиваля «Лістапад»

Александр Ясень, актер, продюсер, режиссер, автор и исполнитель песен и стихов:

Об эмоциях, конечно. Я считаю, что жизнь всегда только начинается в любой момент времени, особенно, когда что-то заканчивается. Эмоции прекрасны, потому что я на самом деле второй раз в вашем городе, а в первый раз был просто проездом, впечатлен самим городом, самим фестивалем, людьми, которые здесь собрались, огромным количеством людей, представляющих разные страны. Вот. И сейчас, я думаю, это одно из самых важных моментов в нашей жизни, потому что искусство создает мосты, оно объединяет людей. И здесь именно этот фестиваль «Лістапад», он об этом. Именно об этом. И меня это поразило.

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