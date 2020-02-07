Овации после каждого номера и 200 тонн воды на манеже. Необычную программу «Водная феерия» презентовал Белгосцирк
Белгосцирк представил новую программу под названием «Водная феерия. Фэнтези парк». Трюки, дрессура и эффектное шоу.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Белгосцирка – Владимир Шабан, дрессировщик Белгосцирка – Сергей Нестеров, дрессировщица Белгосцирка – Лилия Максименко.
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«Водная феерия». Это значит, что вода присутствует во всей программе?
Владимир Шабан, директор Белгосцирка:
В общем-то, с первой капли и до последней, что называется. С первой минуты и до последней, действительно, присутствуют 200 тонн воды на манеже. Вода снизу, вода сверху, как дождь. Всё по-настоящему, вода настоящая, артисты настоящие. Работают и эквилибр, и воздух, и жонгляж – всё на фоне брызг и воды.
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Как это выглядит? Весь этот пятачок внизу, на котором обычно ходят, бегают, прыгают – это всё сейчас вода?
Владимир Шабан:
Нет. Пятачок остался внизу. Построена банка, специальная конструкция такая. У нас же манежи сменные, их у нас три. Поэтому, чтобы туда вода не попала, там стоят двигатели, всё застелено огромнейшей тезой, потом на эту тезу поставлена банка, 200 тонн воды и платформы, которые опускаются-поднимаются. Эта конструкция специально сделана и она уже наложена на наш манеж.
Многие номера и без того технически сложны, а здесь добавляется ещё и вода. Как Вы уговорили артистов выступать в этом скользком пространстве?
Владимир Шабан:
На то они и артисты. Есть определённый всегда риск, тут нечего скрывать. Соответственно, принимаются, конечно, определённые меры предосторожности. Мы работаем, всё-таки, над охраной труда и очень серьёзно. Но вместе с тем, наши сегодня братья меньшие работают на этом манеже скользком, то, понятно, есть определённая приспособленность, но наши дрессировщики, как Лилия Максименко, она справляется и её подопечные также активно, красиво, достойно работают на этом скользком манеже.
Лилия Максименко, дрессировщица Белгосцирка:
Это Веник.
Он – участник программы и вот эти две красотки?
Лилия Максименко:
Да. Это бобтейлы Марго и Линда.
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Расскажите нам ещё об этой программе. В основном, традиционные номера или, может быть, есть какие-то сюрпризы
Владимир Шабан:
Здесь собраны все жанры. Это хорошая трюковая часть, это водная феерия и клоунада. Естественно, наличие животных. Для всех. Вот три составляющие – если в программе это есть, значит, мы можем рассчитывать, что зритель к нам пойдёт. После каждого номера просто овации. Нам приятно, что мы угадали.