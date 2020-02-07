Овации после каждого номера и 200 тонн воды на манеже. Необычную программу «Водная феерия» презентовал Белгосцирк

Владимир Шабан, директор Белгосцирка:

В общем-то, с первой капли и до последней, что называется. С первой минуты и до последней, действительно, присутствуют 200 тонн воды на манеже. Вода снизу, вода сверху, как дождь. Всё по-настоящему, вода настоящая, артисты настоящие. Работают и эквилибр, и воздух, и жонгляж – всё на фоне брызг и воды.

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Как это выглядит? Весь этот пятачок внизу, на котором обычно ходят, бегают, прыгают – это всё сейчас вода?

Владимир Шабан:

Нет. Пятачок остался внизу. Построена банка, специальная конструкция такая. У нас же манежи сменные, их у нас три. Поэтому, чтобы туда вода не попала, там стоят двигатели, всё застелено огромнейшей тезой, потом на эту тезу поставлена банка, 200 тонн воды и платформы, которые опускаются-поднимаются. Эта конструкция специально сделана и она уже наложена на наш манеж.

Многие номера и без того технически сложны, а здесь добавляется ещё и вода. Как Вы уговорили артистов выступать в этом скользком пространстве?