Лукашенко и Си Цзиньпин провели переговоры в Тяньцзине

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Много хотелось сказать накануне нашей встречи, обдумывая эту встречу, но когда живешь где-то, бываешь где-то, перемещаешься по улицам, видишь колоссальные изменения буквально за полгода-год, забываешь о том, что хотел сказать. Вы просто молодцы. Гигантское развитие Китайской Народной Республики. Организация, дисциплина, все по месту. Никто зря нигде не ходит. Люди занимаются конкретным делом. Я в этом вижу большой успех вашего государства и большой успех вашего руководства, ваших коллег в Китае. Все остальные вопросы просто меркнут перед тем, что вы творите в Китайской Народной Республике. Накануне я вашим журналистам откровенно сказал, я помню еще при Цзян Цзэмине я приезжал Китай, и был один вопрос. Технологии, технологии, технологии. И я помню, мы передавали определенные технологии Китайской Республики, а сейчас мы учимся у вас полностью по всем направлениям. От военно-промышленного комплекса до товаров народного потребления. Поэтому вот такие хорошие впечатления. Они вводят на второй план все, о чем ты думаешь, глобальном. А вы делаете глобальное из простого.

Я вас поздравляю. Вот лично я уже пришел к тому, что и политически, и в устройстве государства мы должны у вас что-то перенять. Когда-то Советский Союз и Китай очень дружно выстраивали ту модель, которую вы сейчас не потеряли, которая у вас действует при организации и руководстве Китайской Народной Республики. Мы, к сожалению, многое утратили. И сегодня уже тот, кто над этим думает, серьезно понимаю, что мы очень многое потеряли. Я вас поздравляю, что вы по-китайски мудро, аккуратно, без революций и потрясений ведете свою страну к той цели, которую вы определили.