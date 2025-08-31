Кыргызстан планирует расширять присутствие своей продукции на рынке Беларуси

Несмотря на расстояние в более чем четыре тысячи километров Минск и Бишкек вот уже более 30 лет связывают теплые и дружеские отношения. За это время наши страны выстроили продуктивное взаимодействие практически по всем направлениям – от торговли до культурной и гуманитарной сфер. Впрочем, партнерам еще есть к чему стремиться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном растет ежегодно. В 2024-ом показатель приблизился к 200 миллионам долларов. Но планку необходимо повышать. Задача – достигнуть цифры в полумиллиарда. Популярностью и высоким спросом пользуется у партнеров наша сельскохозяйственная, коммунальная техника, лифты, молочная продукция. А мы, в свою очередь, готовы закупать кыргызские ранние овощи и фрукты. Выстраиваются и новые деловые контакты. Этому способствуют встречи на крупных площадках.

Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:

Буквально в июне этого года в Минске провели большой кыргызско-белорусский бизнес-форум. С обеих сторон приняли участие порядка 70 крупных компаний. Это не просто бизнес-форум ради бизнес-форума – посидели, встретились, познакомились. Нет, мы на полях этого бизнес-форума подписали ряд соглашений и контрактов. В том числе и о поставках нашей отечественной кыргызстанской продукции на рынок Беларуси. Мы планируем расширять присутствие нашей продукции на местном рынке.

Минск и Бишкек выстраивают сотрудничество и в военно-технической сфере. Причем, по широкому спектру направлений. Проводятся и совместные учения. Кроме того, Беларусь и Кыргызстан участники практически всех региональных объединений на постсоветском пространстве: СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС.